Talleres recupera jugadores clave y prepara el duelo ante Unión

Talleres pone la mira en Unión, al que recibirá el sábado a las 20 en el Mario Alberto Kempes, por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

El debut de Omar De Felippe al frente de Talleres dejó una derrota por 1-0 ante San Lorenzo, pero también algunas noticias alentadoras de cara al próximo compromiso. El conjunto cordobés puso en marcha su preparación para recibir a Unión, y el entrenador podría recuperar varias piezas que no estuvieron ante el Ciclón.

Una de las principales novedades pasa por Federico Fattori , quien ya trabaja a la par de sus compañeros luego de superar una lesión en el pie izquierdo. El mediocampista aparece como una alternativa concreta para rearmar una zona que tendrá una baja obligada.

Es que Matías Galarza fue expulsado ante San Lorenzo y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que no podrá estar frente al equipo de Leonardo Madelón.

Valoyes, otra alternativa para De Felippe en Talleres

Entre las buenas noticias también aparece Diego Valoyes. El colombiano dejó atrás una lesión en la rodilla izquierda y ya se encuentra trabajando con normalidad junto al plantel.

El delantero estuvo cerca de sumar minutos frente a San Lorenzo, pero la expulsión de Galarza modificó los planes del entrenador y finalmente no ingresó. Ahora tendrá toda la semana para ponerse a punto y buscar un lugar ante Unión.

También estará disponible Román Riquelme, quien cumplió las tres fechas de suspensión que arrastraba por su expulsión frente a Gimnasia de Mendoza.

A estas alternativas se suma Mateo Cáceres, quien atraviesa la etapa final de recuperación tras una lesión en el hombro que requirió una intervención quirúrgica. Su evolución durante los próximos días determinará si finalmente puede ser tenido en cuenta.

Una semana para definir el equipo que recibirá a Unión

De Felippe tendrá que aprovechar los entrenamientos para encontrar al sustituto de Galarza y, al mismo tiempo, decidir cuánto protagonismo tendrán los futbolistas que están regresando.

Fattori aparece como una de las posibilidades para ocupar el lugar vacante en el mediocampo, mientras que los regresos de Riquelme y Valoyes amplían el abanico de opciones.

El encuentro ante Unión será especial para el entrenador, ya que marcará su estreno como local en el Kempes. Talleres buscará sumar sus primeros puntos bajo su conducción y empezar a dejar atrás el mal momento que atraviesa en el Clausura.

Después del partido frente al Tatengue, el calendario tendrá dos compromisos de fuerte impacto para el equipo cordobés: la visita a Instituto y posteriormente el clásico ante Belgrano.

Por eso, Talleres afrontará el duelo del sábado con la necesidad de recuperar confianza y sumar, mientras De Felippe comienza a recuperar futbolistas para una semana que puede resultar determinante.