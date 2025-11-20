Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión anuncia de manera oficial la compra del predio Casasol

En las próximas horas, la dirigencia de Unión oficializará la compra del predio Casasol que pasará a llamarse Casa Unión

Ovación

Por Ovación

20 de noviembre 2025 · 09:26hs
En las próximas horas

En las próximas horas, Unión anunciará de manera oficial la compra del predio Casasol que pasará a llamarse Casa Unión.

La dirigencia de Unión firmó un preacuerdo con la familia Malvicino para adquirir el predio Casasol que ahora pasará a llamarse Casa Unión. Y en el que entrenarán el plantel profesional y la Reserva, tal cual lo venían haciendo.

Unión anunciará la compra del predio

Y se menciona que este viernes podría ser el día para que el presidente rojiblanco Luis Spahn termine de oficializar la compra del predio.

Se trata de una inversión muy importante por parte de la dirigencia para cumplir con un pedido que todos los hinchas, como así también la oposición venían reclamando desde hace tiempo.

LEER MÁS: Unión tiene a uno de los mejores 3 del país: los números sobresalientes de Mateo Del Blanco

Está claro que la dirigencia aceleró las negociaciones, debido a que el contrato de alquiler del predio había finalizado y la familia Malvicino no quería alquilarlo más y sí venderlo.

Por ello, Spahn se puso al frente de las negociaciones y en las últimas horas llegaron a un acuerdo que será cristalizado en lo inmediato.

Unión predio Casasol
Noticias relacionadas
que dudas tiene madelon en union para el duelo a todo o nada ante gimnasia

Qué dudas tiene Madelón en Unión para el duelo a todo o nada ante Gimnasia

union, en alerta maxima tras el mensaje de caruso: estaba todo armado para voltearlo

Unión, en alerta máxima tras el mensaje de Caruso: "Estaba todo armado para voltearlo"

union va por el gran golpe en los playoffs: razones para creer en un tatengue protagonista

Unión va por el gran golpe en los playoffs: razones para creer en un Tatengue protagonista

es oficial: union, con dia y hora confirmados para su duelo ante gimnasia por los playoffs

Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

Lo último

Colapinto se divierte antes del Gran Premio de Las Vegas: Thats amore rumbo a la Fórmula 1

Colapinto se divierte antes del Gran Premio de Las Vegas: "That's amore" rumbo a la Fórmula 1

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La campaña de vacunación sigue en el verano y llegará a las colonias de vacaciones

La campaña de vacunación sigue en el verano y llegará a las colonias de vacaciones

Último Momento
Colapinto se divierte antes del Gran Premio de Las Vegas: Thats amore rumbo a la Fórmula 1

Colapinto se divierte antes del Gran Premio de Las Vegas: "That's amore" rumbo a la Fórmula 1

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La campaña de vacunación sigue en el verano y llegará a las colonias de vacaciones

La campaña de vacunación sigue en el verano y llegará a las colonias de vacaciones

Los Murciélagos siguen imparables en la Copa Tango: le ganaron 1-0 a Tailandia

Los Murciélagos siguen imparables en la Copa Tango: le ganaron 1-0 a Tailandia

Servicios municipales previsto para el fin de semana largo

Servicios municipales previsto para el fin de semana largo

Ovación
Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría

"Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría"

Santa Fe ganó el clásico y es finalista del Torneo Argentino Juvenil

Santa Fe ganó el clásico y es finalista del Torneo Argentino Juvenil

Arrancaron los cuartos de final del Clausura Chijí Serenotti

Arrancaron los cuartos de final del Clausura Chijí Serenotti

Fuerte cruce entre Colapinto y Stroll: Que se enfoque en sumar un punto

Fuerte cruce entre Colapinto y Stroll: "Que se enfoque en sumar un punto"

Colapinto se divierte antes del Gran Premio de Las Vegas: Thats amore rumbo a la Fórmula 1

Colapinto se divierte antes del Gran Premio de Las Vegas: "That's amore" rumbo a la Fórmula 1

Policiales
Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026