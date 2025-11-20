Unión anuncia de manera oficial la compra del predio Casasol

En las próximas horas, la dirigencia de Unión oficializará la compra del predio Casasol que pasará a llamarse Casa Unión

En las próximas horas, Unión anunciará de manera oficial la compra del predio Casasol que pasará a llamarse Casa Unión.

La dirigencia de Unión firmó un preacuerdo con la familia Malvicino para adquirir el predio Casasol que ahora pasará a llamarse Casa Unión. Y en el que entrenarán el plantel profesional y la Reserva, tal cual lo venían haciendo.

Y se menciona que este viernes podría ser el día para que el presidente rojiblanco Luis Spahn termine de oficializar la compra del predio.

Se trata de una inversión muy importante por parte de la dirigencia para cumplir con un pedido que todos los hinchas, como así también la oposición venían reclamando desde hace tiempo.

Está claro que la dirigencia aceleró las negociaciones, debido a que el contrato de alquiler del predio había finalizado y la familia Malvicino no quería alquilarlo más y sí venderlo.

Por ello, Spahn se puso al frente de las negociaciones y en las últimas horas llegaron a un acuerdo que será cristalizado en lo inmediato.