Los dos cambios que tendría Unión para jugar los playoffs ante Gimnasia

El lunes a las 22 Unión estará recibiendo a Gimnasia de La Plata y el técnico rojiblanco Leonardo Madelón realizaría dos variantes

La expectativa es enorme y no es para menos, ya que por primera vez desde que se juegan esta clase de torneos, Unión disputará los playoffs del Torneo Clausura recibiendo el lunes desde las 22 a Gimnasia de La Plata.

Y en relación a la formación titular, el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón tendría pensado disponer de dos modificaciones, en relación al último partido ante Belgrano.

Una de ellas estaba confirmada de antemano, dado que Lautaro Vargas cumplió la fecha de suspensión por cinco tarjetas amarillas y en consecuencia volverá a ser titular en lugar de Emiliano Álvarez.

En tanto que la segunda variantes se daría en el bloque ofensivo. Y es que Marcelo Estigarribia corre con ventaja para ser el socio de Cristian Tarragona en ataque.

Así las cosas, el que saldría de la formación titular sería Agustín Colazo, para que Madelón ponga en cancha la formación que mantuvo a lo largo de varias fechas.

Por ello, decide ratificar a Franco Fragapane y le devolvería la titularidad a Estigarribia, quien en su momento la perdió por cuestiones físicas.

De esta manera, la probable formación sería con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.