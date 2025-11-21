Uno Santa Fe | Unión | Unión

Los dos cambios que tendría Unión para jugar los playoffs ante Gimnasia

El lunes a las 22 Unión estará recibiendo a Gimnasia de La Plata y el técnico rojiblanco Leonardo Madelón realizaría dos variantes

Ovación

Por Ovación

21 de noviembre 2025 · 11:59hs
Marcelo Estigarribia volvería ser titular en Unión.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Marcelo Estigarribia volvería ser titular en Unión.

La expectativa es enorme y no es para menos, ya que por primera vez desde que se juegan esta clase de torneos, Unión disputará los playoffs del Torneo Clausura recibiendo el lunes desde las 22 a Gimnasia de La Plata.

Unión tendría dos cambios para recibir al Lobo

Y en relación a la formación titular, el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón tendría pensado disponer de dos modificaciones, en relación al último partido ante Belgrano.

Una de ellas estaba confirmada de antemano, dado que Lautaro Vargas cumplió la fecha de suspensión por cinco tarjetas amarillas y en consecuencia volverá a ser titular en lugar de Emiliano Álvarez.

En tanto que la segunda variantes se daría en el bloque ofensivo. Y es que Marcelo Estigarribia corre con ventaja para ser el socio de Cristian Tarragona en ataque.

LEER MÁS: Unión oficializó la compra del predio y lo rebautizó Casa Unión

Así las cosas, el que saldría de la formación titular sería Agustín Colazo, para que Madelón ponga en cancha la formación que mantuvo a lo largo de varias fechas.

Por ello, decide ratificar a Franco Fragapane y le devolvería la titularidad a Estigarribia, quien en su momento la perdió por cuestiones físicas.

De esta manera, la probable formación sería con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Unión Gimnasia Leonardo Madelón
Noticias relacionadas
Unión cayó en condición de local ante Peñarol.

Unión no pudo con Peñarol y perdió en el Ángel Malvicino

Unión terminó la fase regular del Clausura con un invicto de cuatro partidos.

Unión mostró muchas más cosas positivas que negativas en las últimas fechas

que dudas tiene madelon en union para el duelo a todo o nada ante gimnasia

Qué dudas tiene Madelón en Unión para el duelo a todo o nada ante Gimnasia

union, en alerta maxima tras el mensaje de caruso: estaba todo armado para voltearlo

Unión, en alerta máxima tras el mensaje de Caruso: "Estaba todo armado para voltearlo"

Lo último

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

Golpe a la estructura financiera de una banda narco: cayó un abogado en Rosario

Golpe a la estructura financiera de una banda narco: cayó un abogado en Rosario

Di María, sobre la obtención del polémico título: Nos sentíamos campeones

Di María, sobre la obtención del polémico título: "Nos sentíamos campeones"

Último Momento
El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

Golpe a la estructura financiera de una banda narco: cayó un abogado en Rosario

Golpe a la estructura financiera de una banda narco: cayó un abogado en Rosario

Di María, sobre la obtención del polémico título: Nos sentíamos campeones

Di María, sobre la obtención del polémico título: "Nos sentíamos campeones"

Colón reveló las cifras que pagó por Barreto, Pereyra, Yllana y Moreno y Fabianesi

Colón reveló las cifras que pagó por Barreto, Pereyra, Yllana y Moreno y Fabianesi

Madelón y Tarragona, dos viejos conocidos que tendrán un partido especial ante Gimnasia

Madelón y Tarragona, dos viejos conocidos que tendrán un partido especial ante Gimnasia

Ovación
Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Franco Colapinto terminó 16º en la práctica libre 2 del GP de Las Vegas

Franco Colapinto terminó 16º en la práctica libre 2 del GP de Las Vegas

Abraham expuso que la comisión de Godano se negó a una investigación interna como la de Lerche

Abraham expuso que la comisión de Godano se negó a una investigación interna como la de Lerche

Colapinto: Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche

Colapinto: "Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche"

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"