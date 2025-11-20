Unión no pudo con Peñarol y perdió en el Ángel Malvicino

Peñarol fue demasiado para Unión y de esta manera el Tate sumó su sexta derrota en la Liga Nacional. Fue 82 a 63 para el elenco marplatense

Peñarol comenzó mejor la noche que Unión en el Ángel Malvichino, dominando el ritmo del juego desde su media cancha. Entre Vázquez y Pérez manejaron las primeras posesiones con criterio. A falta de 2:16, Seigorman movió el banco y el ingreso de Balbi permitió que Unión encontrara algo más de orden ofensivo.

En el segundo cuarto, el conjunto marplatense volvió a tomar distancia gracias al manejo de Guerra, la experiencia de Thornton y un juego prolijo que le permitió estirar la diferencia. Unión no encontraba claridad en ataque y Peñarol aprovechó su amplia rotación, con un buen ingreso de Basualdo (4 puntos y 5 rebotes en el parcial). Así, la visita se fue al descanso largo arriba 37-25.

Unión reaccionó en el inicio del tercer cuarto con el pick & roll aprovechado por Vogt y una defensa más intensa que redujo la diferencia a siete, lo que obligó a Costa a pedir tiempo muerto. Peñarol salió mejor del minuto, con Carrera dominando el rebote ofensivo para volver a tomar distancia. El cierre del cuarto llegó con polémica por la expulsión de Leonardo Costa tras una técnica. Unión capitalizó ese momento con libres de Elías y una conversión sobre la chicharra de Alessio, para quedar 52-57.

En el último cuarto, Peñarol manejó mejor el balón y encontró mejores tiros, lo que le permitió volver a sacar doce puntos de ventaja. Unión siguió sin fluidez ofensiva y con baja efectividad de tres puntos, mientras la visita estiraba la diferencia paso a paso. Al punto tal que el Rojiblanco lanzó 34 triples y convirtió apenas tres.

Con poco más de dos minutos por jugar y tras libres de Carrera, Seigorman pidió su último tiempo muerto, pero la reacción no llegó. Peñarol administró el cierre y terminó asegurando un nuevo triunfo, el séptimo consecutivo, confirmando su gran presente. En el ganador se destacaron Facundo Vázquez, con 20 puntos, y Agustín Pérez, con 13, ambos claves en el control del juego.

En lo que va de la Liga Nacional, Unión suma cuatro victorias y seis derrotas. Su próximo partido será el 3 de diciembre cuando visite a Ferro en el Héctor Etchart.