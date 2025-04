Unión, alerta: en qué consiste la nueva regla de los 8 segundos que implementará Conmebol

Explicación de decisiones del VAR : Cada competición podrá decidir si el árbitro debe o no explicar públicamente las decisiones tomadas con la ayuda del VAR.

La "regla Wenger" para fuera de juego : En ciertos torneos amateurs, se probará una nueva regla propuesta por Arsène Wenger, en la que los fueras de juego solo se sancionarán si el atacante está completamente por delante del defensor, es decir, no se considerarán jugadas en las que el atacante esté ligeramente adelantado.

El VS (VAR a la carta): Se probará el sistema VS, una versión simplificada del VAR, para aquellos torneos que no puedan habilitar el VAR completo. Este sistema permitirá a cada entrenador solicitar la revisión de hasta dos jugadas por partido.