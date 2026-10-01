Unión prepara un fuerte desembolso para saldar deudas con el dinero que llega de Rusia

El ingreso de fondos desde Rusia dejó de ser una promesa y pasó a convertirse en una cuestión de horas para Unión, que sale a cancelar compromisos

El ingreso de fondos desde Rusia dejó de ser una promesa y pasó a convertirse en una cuestión de horas. La primera cuota de la venta de Maizon Rodríguez será clave para que Unión pueda atacar compromisos que estaban pendientes y llevar algo de oxígeno a sus finanzas.

Durante varias semanas, en Unión hubo una cifra que estaba contemplada pero que todavía no podía convertirse en dinero disponible. El problema no estaba en la operación, sino en todo lo que había detrás para conseguir que los fondos provenientes desde dicho país pudieran llegar efectivamente a las cuentas del club.

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Ese camino comenzó finalmente a destrabarse. La dirigencia logró avanzar con los mecanismos necesarios para concretar el cobro y Unión accederá al dinero, que luego deberá dividir con Juventud de las Piedras, dueño de la otra mitad. La operación contempla tres pagos, siendo el primero el más cuantioso y permitirá atacar deudas que se fueron acumulando mientras el club esperaba poder disponer de estos recursos.

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El predio, una prioridad para Unión

Uno de los primeros destinos estará relacionado con la familia Malvicino, por el acuerdo alcanzado oportunamente para la adquisición del predio. La dirigencia mantuvo conversaciones constantes con la familia, justamente porque sabía que el compromiso pendiente estaba próximo a ser atendido. Por lo que se pudo saber, se debían tres meses, más los intereses, que superarían los 300.000 dólares.

Prensa Unión

También se termina el capítulo Givova

Otro de los destinos ya definidos apunta a Givova, al que se le deben cerca de 400.000.000 de pesos. El escenario cobra especial relevancia porque Unión transita los últimos meses de su vínculo con la marca y ya se trabaja en un nuevo esquema para la indumentaria de 2027

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En Unión siempre existió confianza en que el dinero finalmente iba a ingresar, pero cobrar desde Rusia implica una serie de procedimientos y controles que hicieron más lento el proceso. La venta de Maizon, entonces, empieza a tener un impacto concreto en la economía de Unión. Una primera cuota importante, dos deudas prioritarias y una dirigencia que busca transformar un ingreso esperado durante semanas en obligaciones finalmente saldadas.