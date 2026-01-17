Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión asume su segunda prueba en la Serie Río de La Plata ante Defensor Sporting

Unión jugará, desde las 18, su segundo y último partido en la Serie Río de La Plata ante Defensor Sporting. Leonardo Madelón cambia todos los 11

Ovación

Por Ovación

17 de enero 2026 · 08:32hs
Unión asume su segunda prueba en la Serie Río de La Plata ante Defensor Sporting

@SerieRdeLP

Unión volverá a salir a escena este sábado para disputar su segundo compromiso en la Serie Río de La Plata, desde las 18, ante Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini de Montevideo. Un un partido que servirá como una nueva prueba de evaluación para el cuerpo técnico de Leonardo Madelón.

• LEER MÁS: Del Blanco, cauto en Unión: "Que te nombren en varios es un orgullo, pero estoy feliz acá"

A diferencia del estreno frente a Alianza Lima, el DT optará por un giro completo en la formación, ya que decidió cambiar a los 11 con el objetivo de repartir minutos, observar rendimientos individuales y, a partir de allí, sacar conclusiones claves de cara al cierre del mercado de pases. La idea es ampliar el abanico de alternativas y detectar qué puestos necesitan reforzarse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2012359231190737021&partner=&hide_thread=false

El equipo que jugó el primer amistoso dejó ver gran parte de la base que debutará oficialmente en el Torneo Apertura, cuando Unión reciba a Platense en Santa Fe. Por eso, el duelo ante el conjunto uruguayo aparece como una oportunidad para quienes buscan ganarse un lugar o, al menos, mostrarse como opciones confiables.

Para este compromiso, Madelón no podrá contar con Augusto Solari, quien arrastra una molestia física, ni con Santiago Grella, también al margen por cuestiones físicas. Ambos apuntan a recuperarse pensando en el inicio de la competencia oficial.

Así formará Unión

Federico Gomes Gerth; Emiliano Álvarez, Juan Pablo Ludueña, Nicolás Paz, Bruno Pittón; Misael Aguirre, Emiliano Giaccone, Nicolás Palavecino y Tomás González; Marcelo Estigarribia y Diego Díaz. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Luis Franzini.

Hora: 18.

Televisa: ESPN Premium.

