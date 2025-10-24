Carlos Izquierdoz apuntó contra el árbitro tras el empate entre Lanús y U de Chile:

Carlos Izquierdoz, capitán de Lanús mostró su disconformidad con el arbitraje de Anderson Daronco por el penal que sancionó en contra del Granate

El defensor central y capitán de Lanús, Carlos Izquierdoz, explotó contra el juez principal Anderson Daronco y aseguró que le “pareció lamentable” su arbitraje en el empate de este jueves por 2-2 ante Universidad de Chile por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

En los últimos instantes del encuentro llevado a cabo en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, ubicado en Santiago, el encargado de impartir justicia sancionó la pena máxima en contra del ‘Granate’ por una mano de Agustín Cardozo dentro del área.

En declaraciones televisivas, el zaguero de 36 años con pasado en Boca arremetió contra el árbitro y se mostró disconforme por las decisiones del brasileño a lo largo del cotejo.

Izquierdoz le apuntó a Daronco

"Me parece lamentable. Encima, desde que arrancó el segundo tiempo que el árbitro me venía diciendo: 'Le voy a cobrar penal al 30, le voy a cobrar penal al 30'. En todas las jugadas me decía lo mismo. Terminó haciendo lo que me había prometido", expuso el ‘Cali’. Y añadió: "Pregúntenle a él. Me decía eso. Tres o cuatro veces me lo dijo".

Además, Izquierdoz reclamó por la decisión del juez principal y terminó recibiendo una tarjeta amarilla minutos antes del final del encuentro.

El encargado de ejecutar el disparo desde los doce pasos para los trasandinos fue el mediocampista Charles Aránguiz, quien no perdonó y le ganó el duelo a Nahuel Losada para empatar la partida.

Tras el final del partido, se generó un revuelo entre el banco de suplentes de ambos equipos, pero el altercado no pasó a mayores y los dos conjuntos se retiraron del terreno de juego con la mirada puesta en el duelo de vuelta en La Fortaleza, el cual tendrá lugar el jueves 30 de octubre desde las 19:00.

El ganador de aquel encuentro enfrentará por el título al vencedor de la serie entre Atlético Mineiro e Independiente del Valle, quienes igualaron 1-1 en la ida disputada en Ecuador.