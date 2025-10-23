Unión se frota las manos por el interés de Alianza Lima en Junior Marabel

Junior Marabel, quien brilla en Palestino y Unión tiene el 60% de su ficha, está en el radar de Alianza Lima de Perú.

Unión sigue de cerca la situación de Junior Marabel, delantero paraguayo que actualmente se encuentra a préstamo en Palestino de Chile, y que comenzó a despertar interés en el mercado internacional. Según informan medios peruanos, Alianza Lima analiza su incorporación para la temporada 2026, en un movimiento que podría representar un ingreso significativo para la tesorería tatengue.

En Santa Fe observan con atención la operación: Unión posee el 60% de la ficha de Marabel , mientras que el restante 40% pertenece al propio jugador. El préstamo con Palestino se extiende hasta diciembre , y en el contrato existe una opción de compra de un millón de dólares por la parte del club argentino , cifra que ilusiona a la dirigencia tatengue.

El interés del cuadro peruano quedó confirmado a través de distintos medios locales. Según el periodista Tato Luna, en su programa Nada Que No Sepa, Franco Navarro, director de fútbol de Alianza Lima, ya habló con el representante del jugador y manifestó su interés en incorporar al atacante guaraní. “Este es el paraguayo Junior Marabel, tiene 27 años, ha marcado goles en Copa Sudamericana, y es un jugador interesante”, señaló Luna.

Marabel fue una de las piezas clave de Palestino en la temporada 2025: disputó 36 partidos oficiales, sumando 11 goles y una asistencia, consolidándose como titular en el equipo chileno y mostrando potencia, movilidad y capacidad para jugar entre líneas. Su rendimiento y experiencia internacional lo convierten en una alternativa atractiva para renovar la delantera de Alianza Lima, especialmente considerando que la continuidad de Paolo Guerrero y Hernán Barcos aún no está asegurada.

Los interesados en contar con Junior Marabel

El interés de Alianza Lima se suma a un sondeo previo de Universitario de Deportes, frustrado por problemas de documentación a inicios de 2025, lo que refuerza la proyección del jugador en la región. Además, fuentes del club peruano destacan que a Marabel le seduce la idea de sumarse al proyecto blanquiazul, lo que podría facilitar las negociaciones.

Desde Unión confían en que, si se concreta la transferencia, será una operación que aporte de manera significativa al club, y que permita capitalizar el trabajo realizado con un jugador que combina proyección internacional y un rendimiento destacado en el último tiempo. Mientras tanto, la dirigencia sigue de cerca los pasos de la negociación, con la expectativa de que el interés de Alianza Lima pueda transformarse en un acuerdo concreto en los próximos meses.