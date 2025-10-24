No hubo acuerdo entre Unión y la familia Malvicino por el predio Casasol

Las negociaciones entre las partes fracason y por ahora el diálogo no se retomó. Así las cosas, Unión podría sufrir el desalojo de Casasol

No hay acuerdo entre Unión y la familia Malvicino para adquirir el predio Casasol.

Desde hacía un tiempo, la dirigencia de Unión que encabeza Luis Spahn venía negociando con la familia Malvicino para intentar adquirir el predio Casasol.

Y en esas primeras charlas, las partes se habían acercado con la chance concreta de llegar a un acuerdo. Sin embargo, en las últimas horas, Radio Gol 96.7 informó que las negociaciones fracasaron.

Hay que recordar que el contrato entre Unión y la familia Malvicino por el alquiler del predio está vencido. Con lo cual, al no llegar a un acuerdo, el club rojiblanco no podría seguir entrenando en Casasol.

LEER MÁS: Fascendini, un muro para la recuperación de Unión en la goleada ante Defensa

De hecho, podría recibir una orden de desalojo, dado que al fracasar las negociaciones, no tiene ningún contrato legal que le permita seguir ocupando las instalaciones de Casasol.

Incluso se menciona que luego de fracasar las negociaciones, el diálogo entre las partes no se retomó y eso genera una enorme incertidumbre respecto a la futura logística del plantel rojiblanco.