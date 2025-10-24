Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

"Santa Fe se Viste", un evento para impulsar el comercio de la ciudad: cómo inscribirse

Del 20 al 22 de noviembre, los andenes de la Estación Belgrano serán escenario de la primera exposición de indumentaria y calzado de Santa Fe

24 de octubre 2025 · 09:19hs
Santa Fe se Viste

"Santa Fe se Viste", tres días para disfrutar y aprovechar compras y espectáculos en la Estación Belgrano

La Municipalidad de Santa Fe presenta la convocatoria para “Santa Fe se Viste”, una propuesta para impulsar el comercio santafesino, fortalecer el vínculo con el sector privado y ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento económico. El evento será del 20 al 22 de noviembre en la Estación Belgrano y reunirá a comercios locales de los rubros de indumentaria, calzado y marroquinería.

ventas minoristas indumentaria ropa comercio.jpg
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Habrá descuentos, patio gastronómico y actividades en vivo. La iniciativa busca fortalecer el sector privado y consolidarse como un evento anual que promueva la economía santafesina.

Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de promociones, descuentos especiales, patio gastronómico y espectáculos en vivo, en un entorno pensado para promover la compra local y el encuentro social.

Cómo participar del "Santa Fe se Viste"

Podrán participar comerciantes mayores de 18 años que tengan locales en la ciudad y estén asociados a alguna cámara o entidad representativa del comercio santafesino. La inscripción se realiza de manera online a través del Registro de Comercios disponible en este enlace: https://docs.google.com/forms/u/0/d/1VNHtt1huGRFbg0kklFZhAVIvNIyCy_MyIPjGLJIvdu8/viewform?edit_requested=true

En el marco del eje “Levantar Santa Fe”, la gestión del intendente Juan Pablo Poletti reafirma su compromiso con el desarrollo productivo y la generación de empleo, creando espacios que potencian la visibilidad del sector privado y promueven la venta directa. “Santa Fe se Viste” busca consolidarse como un evento de referencia para la ciudad, que integre al comercio local con la comunidad y contribuya a dinamizar la economía santafesina con una mirada sostenible y de futuro.

Para promover el comercio local

La Municipalidad convoca a los comercios de indumentaria, calzado y marroquinería de la ciudad a formar parte de la propuesta “Santa Fe Se Viste”. El objetivo es promover el comercio local y generar una nueva experiencia de compras.

  • La inscripción de los comercios se podrá realizar hasta el 31 de octubre en cada institución.
  • El evento se realizará del 20 al 22 de noviembre en la Estación Belgrano.
