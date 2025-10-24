"Santa Fe se Viste", un evento para impulsar el comercio de la ciudad: cómo inscribirse

Del 20 al 22 de noviembre, los andenes de la Estación Belgrano serán escenario de la primera exposición de indumentaria y calzado de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe presenta la convocatoria para “Santa Fe se Viste” , una propuesta para impulsar el comercio santafesino , fortalecer el vínculo con el sector privado y ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento económico. El evento será del 20 al 22 de noviembre en la Estación Belgrano y reunirá a comercios locales de los rubros de indumentaria, calzado y marroquinería.

Habrá descuentos, patio gastronómico y actividades en vivo. La iniciativa busca fortalecer el sector privado y consolidarse como un evento anual que promueva la economía santafesina.

Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de promociones, descuentos especiales, patio gastronómico y espectáculos en vivo, en un entorno pensado para promover la compra local y el encuentro social.

Cómo participar del "Santa Fe se Viste"

Podrán participar comerciantes mayores de 18 años que tengan locales en la ciudad y estén asociados a alguna cámara o entidad representativa del comercio santafesino. La inscripción se realiza de manera online a través del Registro de Comercios disponible en este enlace: https://docs.google.com/forms/u/0/d/1VNHtt1huGRFbg0kklFZhAVIvNIyCy_MyIPjGLJIvdu8/viewform?edit_requested=true

En el marco del eje “Levantar Santa Fe”, la gestión del intendente Juan Pablo Poletti reafirma su compromiso con el desarrollo productivo y la generación de empleo, creando espacios que potencian la visibilidad del sector privado y promueven la venta directa. “Santa Fe se Viste” busca consolidarse como un evento de referencia para la ciudad, que integre al comercio local con la comunidad y contribuya a dinamizar la economía santafesina con una mirada sostenible y de futuro.

Para promover el comercio local

