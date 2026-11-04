Mansilla, el arquero de Unión con más partidos al hilo recibiendo goles en la historia

Unión se prepara para afrontar una verdadera final. Este viernes, desde las 19.15, recibirá a Vélez por la fecha 16 de la fase regular de la Zona A del Torneo Clausura , con la obligación de ganar y esperar otros resultados para conseguir la clasificación a los playoffs.

Sin embargo, el equipo de Leonardo Madelón tendrá varias misiones por delante en una jornada determinante. Además de conseguir los tres puntos frente a un rival que pelea en los primeros puestos, buscará corregir una de sus principales dificultades de los últimos tiempos: la imposibilidad de terminar con el arco en cero.

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La mala racha que Mansilla pretende cortar en Unión

En ese contexto, Matías Mansilla quedó en el centro de una estadística preocupante. Según un dato revelado por el Centro de Historia y Estadística de Unión, acumula 22 partidos consecutivos recibiendo goles, una racha que lo convirtió en el guardameta con más encuentros seguidos con tantos en contra en toda la historia de la institución.

Matías Mansilla es el arquero con más partidos consecutivos con goles recibidos de nuestra historia.



¡A cortar la racha!#Historia #Estadistica #Unión pic.twitter.com/whXlka2YRs — Historia y Estadística de Unión (@HistoriaUnion) November 2, 2026

Se trata de una marca que ya no tiene techo y que representa una señal de alarma para un equipo que necesita encontrar solidez defensiva en el momento más importante del campeonato. La estadística también pone el foco sobre una cuestión colectiva. Si bien el arquero es quien termina registrando los goles recibidos, la falta de vallas invictas involucra el funcionamiento defensivo de todo el equipo y será uno de los aspectos a corregir de cara a la definición.

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Por eso, el choque ante Vélez tendrá un desafío adicional para Mansilla y compañía. Unión necesita ganar para mantener viva la ilusión de meterse entre los mejores del Clausura, pero también necesita recuperar una seguridad defensiva que viene siendo una cuenta pendiente. El viernes, en el 15 de Abril y con el respaldo de su gente, el Tatengue irá por mucho más que tres puntos: también buscará ponerle punto final a una racha negativa que ya quedó inscripta en los registros históricos del club.