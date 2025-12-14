Dos futbolistas no continuarán en Unión: Nahuel Blanco y Santino Sottocorno

Unión definió la salida de Nahuel Blanco, surgido de la cantera, y de Santino Sottocorno, jugador de Reserva que perdió espacio en el último tiempo.

Nahuel Blanco y Santino Sottocorno no seguirán formando parte de Unión . Se trata de dos futbolistas jóvenes, con recorrido en las divisiones formativas, que continuarán sus carreras fuera del club en busca de nuevas oportunidades.

Blanco, surgido de las inferiores tatengues, había sido cedido a Sportivo Las Parejas durante el último año. A fines de noviembre regresó a Unión para incorporarse nuevamente a la institución y disputar la Liga Santafesina . Sin embargo, tras su vuelta, se resolvió que no continuará vinculado al club , por lo que quedará en libertad para definir su futuro futbolístico.

La salida de Santino Sottocorno

En el caso de Santino Sottocorno, integrante del plantel de Reserva, la decisión se da luego de haber perdido protagonismo en los últimos meses. La falta de continuidad terminó siendo un factor determinante para que el jugador continúe su carrera en otro destino. Así, Unión avanza en redefinir sus estructuras deportivas, acompañando a los futbolistas en la transición hacia nuevas etapas profesionales.