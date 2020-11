Unión, clave para que Damián Martínez pueda jugar en Central

LEER MÁS: Unión y un equipo ultra alternativo para visitar a Arsenal

El dirigente explicó que "todavía tenemos un par de día para tratar de plasmar el acuerdo verbal en el papel, por eso todavía no hablamos con el (secretario técnico, Raúl) Mono Gordillo ni con el (entrenador del equipo, Cristian) Kily González, quienes igualmente están al tanto de esta situación".

El caso de la cláusula del contrato de venta del pase de Damián Martínez se actualizó esta semana debido a la lesión del marcador lateral derecho Fernando Torrent, quien sufrió una fractura del quinto dedo del pie derecho tras una falta que recibió en el partido ante Banfield el viernes último, que Central perdió por 4 a 2 en el Gigante de Arroyito.

Las charlas de los dirigentes de Central con sus pares tatengues, en especial con el presidente Luis Spahn estuvieron vivas durante todo el martes y el propio Spahn contestó que hoy por la mañana, a primera hora, dará una respuesta definitiva.

“Creo que estamos bien encaminados con la negociación y lo ideal es que el tema ya esté resuelto el jueves a más tardar para que el Kily pueda incluirlo ya en los entrenamientos”, confió una alta fuente de Arroyito. Hace desde antes del inicio del torneo que Central y Unión están charlando por eliminar esa cláusula o extender esa obligación de compra para el año que viene y en Arroyito confían en lograrlo. Es que si eso no sucede y Martínez no puede ser tenido en cuenta, al Kily no le quedará otra que improvisar con alguien en ese puesto o recurrir a un chico de las inferiores.

En cuanto al equipo que visitará el lunes a Godoy Cruz, el técnico analiza algunas variantes en todas las líneas, entre las que se hallan los posibles ingresos del lateral derecho Damián Martínez -si se resuelve su situación contractual-, los defensores Joaquín Laso y Facundo Almada; los volantes Fabián Rinaudo y Gino Infantino; y el delantero Alan Marinelli.