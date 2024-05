Unión confirmó la firma del primer contrato de Francisco Pumpido

La confirmación de Unión

"El juvenil Francisco Pumpido firmó su primer contrato con el club hasta diciembre de 2026. ¡Felicitaciones Fran!", recita la publicación del club en redes sociales donde se confirmó la noticia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/clubaunion/status/1786459871161806904&partner=&hide_thread=false El juvenil Francisco Pumpido firmó su primer contrato con el club hasta diciembre de 2026.



¡Felicitaciones Fran!#PatrimonioTatengue #SiempreUnión pic.twitter.com/4DFK9STrcu — Club Atlético Unión (@clubaunion) May 3, 2024

Tiene 19 años y es una de las piezas importantes del plantel de reserva. Es volante mixto, pero también supo jugar de lateral derecho. Ya fue citado para la Sub 20 de México por tener la nacionalidad. Todavía no actuó en un torneo oficial, por lo que no está blindado en este sentido.

• LEER MÁS: Unión, con días y horarios para sus primeros cuatro partidos en el Torneo

Así Unión da otro paso clave en busca de fortalecer su patrimonio. Un trabajo de formación que viene teniendo sus frutos con las últimas transferencias. Será ahora cuestión de que el pibe pueda crecer y meterse en el radar de Cristian González para el plantel superior.