En una semana muy movida y a la vez caliente por las novedades del mercado de pases, más que nada por las inesperadas y sorpresivas salidas, Unión confirmó este miércoles que Seattle Sounders de Estados Unidos ejecutará la cláusula de rescisión del colombiano Yeimar Gómez Andrade. Era un secreto a voces, pero faltaba la oficialización, que llegó en la antesala del partido del viernes ante Argentinos Juniors por la reanudación de la Superliga.

El monto establecido era 2.000.000 de dólares, pero como el Tate es dueño del 80% del pase, le quedará 1.600.000 dólares. Una suma considerable en tiempos donde la moneda estadounidense está por las nubes en Argentina, pero si se tiene en cuenta que se trata de la máxima figura del equipo, suena hasta muy poco. De todas maneras, a diferencia de las tratativas de Nelson Acevedo y Damián Martínez, si aparecía un equipo con el dinero el club no iba a poder hacer nada para evitarlo.

"Unión comunica que el Club Seattle Sounders FC ejecutará la cláusula de salida del jugador Yeimar Pastor Gómez Andrade para sumarlo la próxima temporada a la Major League Soccer de EE.UU. ¡Éxitos en esta etapa y gracias por defender siempre con orgullo nuestros colores!", fue la publicación que hizo el club en sus diferentes cuentas de redes sociales.

Sin dudas un cimbronazo para la gente y el cuerpo técnico que encabeza Leonardo Madelón, que deberá ensamblar a una defensa que se conocía de memoria y que precisa de un nuevo nombre. Una vez que comenzó el receso de Primera División, parecía cantado que el colombiano no seguiría, porque propuestas no le iban a faltar. Estaba en la vidriera por su altísimo nivel, sin embargo no había nada oficial y, tras finalizar la pretemporada en Mar del Plata, pintaba para quedarse y erigirse en el caudillo de la zaga.

Pero como suele pasar en los mercados, sobre la hora se dan algunas acciones y en este caso un equipo de la MLS fue quien pondrá el dinero para llevárselo. Desde ya, fue algo que le interesó al cafetero, que a los 27 años ( 30 de junio de 1992) piensa que está ante la gran posibilidad de su carrera de dar un salto, en principio económico, después se verá si también en lo deportivo.

Gómez Andrade disputó 74 partidos en el Rojiblanco y marcó cinco goles. Ahora será cuestión de ver quién ocupa su lugar y si puede estar a la altura o por lo menos cumplir. Una baja sensible para el mundo Unión.