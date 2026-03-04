Unión se enfrenta a un calendario clave con rivales que marcan la pelea en la tabla del Torneo Apertura Es un momento clave para Unión, visitará a Independiente y Boca en partidos que definirán su aspiración a clasificar, enfrentando a rivales duros de vencer. Por Ovación 4 de marzo 2026 · 12:00hs

Unión enfrenta un calendario cargado y exigente con cinco compromisos oficiales en puerta, entre el torneo Apertura y la Copa Argentina. Con el partido ante Talleres suspendido por el paro en apoyo a la AFA, el equipo buscará mantener el ritmo competitivo en los encuentros programados, donde cada fecha y horario son claves para la planificación de cuerpo técnico y aficionados.

Unión enfrentará rivales con distintos perfiles y exigencias: Independiente, ubicado cuarto en la tabla, es un adversario con jerarquía y necesidad de sumar puntos en su estadio, se juega mucho en cada partido al tener a su hinchada enojada con la idea de competir solo en ese torneo, al no haber clasificado a competencias internacionales; Boca, pese a estar noveno, posee un plantel con variantes ofensivas de alto nivel y será un desafío táctico y físico; Defensa y Justicia destaca por su orden defensivo y capacidad para transiciones rápidas, complicando especialmente en Santa Fe; mientras que Agropecuario, equipo de Primera Nacional, es un rival que en Copa Argentina suele plantear partidos intensos y peligrosos, exigiendo máxima concentración para evitar sorpresas.

Fixture de Unión Independiente vs. Unión Miércoles 10 de marzo, 19:45 hs – Estadio Libertadores de América Unión vs. Boca Juniors Miércoles 15 de marzo, 22:00 hs – Estadio 15 de Abril Unión vs. Defensa y Justicia Domingo 21 de marzo, 17:45 hs – Estadio 15 de Abril Copa Argentina 2026 Agropecuario vs. Unión Domingo 31 de marzo, 11:00 hs – Estadio a confirmar Gestión del plantel y estrategia La postergación del partido con Talleres obliga a un manejo cuidadoso de las cargas físicas y a un enfoque táctico adaptable, ya que los compromisos se presentan con poco margen de recuperación. La rotación será clave para mantener la frescura y competitividad en todos los frentes.