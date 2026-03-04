Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión se enfrenta a un calendario clave con rivales que marcan la pelea en la tabla del Torneo Apertura

Es un momento clave para Unión, visitará a Independiente y Boca en partidos que definirán su aspiración a clasificar, enfrentando a rivales duros de vencer.

Ovación

Por Ovación

4 de marzo 2026 · 12:00hs
Unión se enfrenta a un calendario clave con rivales que marcan la pelea en la tabla del Torneo Apertura

Unión enfrenta un calendario cargado y exigente con cinco compromisos oficiales en puerta, entre el torneo Apertura y la Copa Argentina. Con el partido ante Talleres suspendido por el paro en apoyo a la AFA, el equipo buscará mantener el ritmo competitivo en los encuentros programados, donde cada fecha y horario son claves para la planificación de cuerpo técnico y aficionados.

Unión enfrentará rivales con distintos perfiles y exigencias: Independiente, ubicado cuarto en la tabla, es un adversario con jerarquía y necesidad de sumar puntos en su estadio, se juega mucho en cada partido al tener a su hinchada enojada con la idea de competir solo en ese torneo, al no haber clasificado a competencias internacionales; Boca, pese a estar noveno, posee un plantel con variantes ofensivas de alto nivel y será un desafío táctico y físico; Defensa y Justicia destaca por su orden defensivo y capacidad para transiciones rápidas, complicando especialmente en Santa Fe; mientras que Agropecuario, equipo de Primera Nacional, es un rival que en Copa Argentina suele plantear partidos intensos y peligrosos, exigiendo máxima concentración para evitar sorpresas.

Fixture de Unión

Independiente vs. Unión

Miércoles 10 de marzo, 19:45 hs – Estadio Libertadores de América

Unión vs. Boca Juniors

Miércoles 15 de marzo, 22:00 hs – Estadio 15 de Abril

Unión vs. Defensa y Justicia

Domingo 21 de marzo, 17:45 hs – Estadio 15 de Abril

Copa Argentina 2026

Agropecuario vs. Unión

Domingo 31 de marzo, 11:00 hs – Estadio a confirmar

LEER MÁS: Unión presiona a Racing: intimación formal por los porcentajes de Nardoni y Balboa

Gestión del plantel y estrategia

La postergación del partido con Talleres obliga a un manejo cuidadoso de las cargas físicas y a un enfoque táctico adaptable, ya que los compromisos se presentan con poco margen de recuperación. La rotación será clave para mantener la frescura y competitividad en todos los frentes.

Unión Boca Independiente AFA Copa Argentina
Noticias relacionadas
Unión recuperó contundencia y es junto a Independiente los dos equipos más goleadores de la Zona A.

Unión pasó de ser una máquina de errar goles a convertirse en un equipo goleador

Cristian Tarragona es el goleador de Unión y viene de convertir en los últimos tres partidos.

Unión disfruta de la mejor versión de Cristian Tarragona

Unión volvió a ganar tres partidos al hilo después de casi dos años.

¿Cuándo fue la última vez que Unión ganó tres partidos consecutivos?

El uno por uno de Unión en el triunfo ante Instituto.

El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Instituto

Lo último

Del reclamo sindical al cruce entre intendentes: qué pasó entre Poletti y Papaleo

Del reclamo sindical al cruce entre intendentes: qué pasó entre Poletti y Papaleo

Boca activa el cuarto refuerzo: Lescano, López Muñoz y Villa en la mira

Boca activa el cuarto refuerzo: Lescano, López Muñoz y Villa en la mira

El padre Axel Aguinchona agradeció el apoyo tras el accidente y pidió no tener miedo

El padre Axel Aguinchona agradeció el apoyo tras el accidente y pidió "no tener miedo"

Último Momento
Del reclamo sindical al cruce entre intendentes: qué pasó entre Poletti y Papaleo

Del reclamo sindical al cruce entre intendentes: qué pasó entre Poletti y Papaleo

Boca activa el cuarto refuerzo: Lescano, López Muñoz y Villa en la mira

Boca activa el cuarto refuerzo: Lescano, López Muñoz y Villa en la mira

El padre Axel Aguinchona agradeció el apoyo tras el accidente y pidió no tener miedo

El padre Axel Aguinchona agradeció el apoyo tras el accidente y pidió "no tener miedo"

Los muy buenos números que alcanzó Madelón en su vuelta a Unión

Los muy buenos números que alcanzó Madelón en su vuelta a Unión

Eduardo Coudet asume en River: Hay que ganar campeonatos y dejar nuestra marca

Eduardo Coudet asume en River: "Hay que ganar campeonatos y dejar nuestra marca"

Ovación
Damián Nágel: Necesitamos que la pelota ruede para tener ingresos

Damián Nágel: "Necesitamos que la pelota ruede para tener ingresos"

Unión evalúa implementar el Día del Club ante Boca

Unión evalúa implementar el Día del Club ante Boca

Capibaras XV expone la punta del Súper Rugby Américas en San Isidro

Capibaras XV expone la punta del Súper Rugby Américas en San Isidro

Santiago Grassi arranca el año en la élite internacional de la natación

Santiago Grassi arranca el año en la élite internacional de la natación

Se viene una velada boxística en San Agustín de Paraná

Se viene una velada boxística en San Agustín de Paraná

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos