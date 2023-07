Corvalán, de frente: "Le dije a Machuca que se debe a Unión y que es un tema límite que le puede traer problemas"

"Es una decisión complicada que tomó él, que a mi pensar no es la correcta. Pero son decisiones individuales. Lo hablé y se lo dije, que estoy de acuerdo, pero que no era la manera . Que lo haga por lo menos por nosotros, que somos quienes estamos con él en todo momento, más allá de que se quiere ir, que es lógico, porque debe ser una oportunidad muy importante pero se debe a Unión y no debe perder de eje de eso, porque en el caso que no se pueda dar y se tiene que quedar en el club. Ojalá pueda recapacitar y sabe que tiene el lugar con nosotros, pero no es la forma indicada", dijo a la salida de los vestuarios del José Amalfitani.

Pero no quedó solo ahí: "Su decisión está tomada hasta que se arregle la situación. Le quise explicar que es una situación que quizás no es la adecuada, porque es un tema límite que le puede traer problemas. Un jugador que no se lo merece por todo el rendimiento que tiene. Está expuesto en algo en lo que no debería estarlo. No intentamos convencerlo, pero sí hacerle saber lo que nos parecía, que no era lo correcto. Son decisiones personales y como grupo nos dolió, porque es un jugador que necesitamos. Así que veremos cómo sigue el tema".

Asimismo, expuso: "Nosotros no tenemos que ser los jueces de nada. Simplemente tenemos que respaldarlo del lado de humano, porque es un chico y también hay que ponerse en su lugar, porque tiene una oportunidad muy grande. La decisión no es la correcta, pero se puede equivocar, porque todos lo hacemos. Molestó, pero hay que darle todo el apoyo para que vuelva cuando quiera".

El saludo esquivo con Sebastián Méndez

"Yo hablé con Gallego después del partido y le dije lo que pensaba. Lo aceptó y entendió, pero somos todos humanos y nos podemos equivocar. Quizás le erró en la forma. Fue un golpe duro para nosotros en su momento. Pero los rencores hay que dejarlos de lado y esto es fútbol. En las vueltas de la vida nos puede pasar a cualquiera y no tenemos que actuar de mala manera", se sinceró Mugre.

En otro tramo de la charla con los medios, fue al hueso sobre el penal insólito que no le cobraron ante Vélez: "Parece que cuando nos quejamos somos unos llorones, pero si no lo hacemos, parecemos unos boludos y es una realidad. Son cosas que no deben pasar. En este caso se debería actuar de oficio y cobrar el penal. Fue como le pasó a Goltz. Contra esas cosas no podemos hacer nada".

En el final, admitió que todavía tiene abierta la puerta de salida a Nacional de Uruguay: "Estoy en negociaciones todavía y no hay nada caído. Es una oportunidad muy importante para mí. Tengo contrato y lo voy a respetar. Es cuestión de charlar para llegar a buen puerto. Ya sea si me toca quedarme o irme de buena manera. Acá me gané un respeto y yo quiero demostrar lo mismo, entregándome al 100%. Lo de Sporting Cristal ya está descartado. Pero mi cabeza está acá".