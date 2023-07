"Fue un partido tal como los esperábamos. Muy luchado y trabado. Me quedo con el trabajo que hizo el equipo, que fue muy bueno. Siempre intentamos y las más claras fueron nuestras. Lo de Imanol (Machuca), es una situación que todos ya saben y no quiero profundizar. Son decisiones y hay que aceptarlas", dijo en conferencia de prensa el DT de Unión, Cristian González, luego del empate 0-0 ante Vélez en Liniers por la 26ª y penúltima fecha de la Liga Profesional.

Tal como pasó en la acción del gol anulado ante Boca, Kily volvió a enojarse con el arbitraje, ya que se omitió un penal claro para el Rojiblanco en la salida de arco del Fortín: " Para mi fue penal. Fue lo que hizo (Paolo) Goltz en Colón en su momento. Después hubo una acción contra Yeison que debió ser expulsión, muy clara. Son cosas que uno trata de llevarlas de la mejor manera. Como la vez que nos pasó con Boca, cuando pedí que no me roben y esto no es un capricho y esta jugada ni se analizó . Un penal clarísimo. Intentaremos luchar para mejorar esa situación. Contra Unión no van a poder. La gente tiene que estar contenta con lo que entrega el equipo, pese a que no podemos ganar. Me dejan tranquilo, porque los jugadores dejaron todo".

Luego, trató de brindar su óptica ante la determinación de Imanol Machuca de no jugar para ser vendido: "No sé si se puede revertir. Hay que entenderlo también, porque es un pibe. Desde que asumí el plantel, mostró mucho carácter, sobre todo por los estados de ánimo. Me toca transmitir la necesidad de ganar por todo lo que nos estamos jugando y lo de este partido estuvo a la altura. El equipo lo tomó como una final y no se podía perder. Jugamos de igual a jugar y creo que merecimos más que ellos".

Volviendo al partido, Kily González admitió sobre lo sólido que es el equipo: "Defensivamente recuerdo solo la jugada de pelota parada de Platense en la que casi nos hacen un gol. Después Boca no nos generó nada, al igual que Talleres y Vélez tampoco. Lo superamos en todo sentido desde la actitud y la entrega. Me quedo con el ejemplo de Fede (Vera), haciendo un esfuerzo terrible en la acción en la que traba Enzo (Roldán). Este es un club que quiere hacer las cosa bien y uno percibe la entrega. Seguro habrá esfuerzo de la dirigencia para potenciar el grupo con incorporaciones, que es lo que quiero. Cuando yo asumí me gustó el sentido de pertenencia, con chicos con un gran potencial. Uno trata de ayudarlos, darles herramientas y que crezcan, porque son patrimonio de club. Soy el encargado de mirar a las inferiores y el que está destacándose tendrá la oportunidad. Tengo jugadores que lucha por la camiseta titular. Hay una linda competencia interna y eso me llena de orgullo".

"Me tocó asumir en un momento complicado. Pero les pasa a todos. Hay que saber afrontar las situaciones y sobrellevarlas. Es el primer mensaje que uno mandó, además de trabajar, estando juntos como una familia. Acá no hay estrellas, todos tienen que ponerse el overol y vaciarse en cada partido. Me lo transmiten los jugadores desde que asumí. Eso no se negocia y lo demostramos. Siempre mirando el arco rival, que también juega. Si tuvo que haber un ganador, debió ser Unión. Tengo entendido que está casi solucionado lo de las inhibiciones. Es algo que me preocupa mucho, porque está el mensaje hacia los jugadores a los que queremos buscar", agregó el conductor sabalero.

Indefectiblemente, contó que tuvo un mano a mano con Machuca: "Uno estuvo en esa situación. Hablé mucho con Imanol y a veces las cosas pasan otro potro lado. Se manejan números que comprimen y mi prioridad era verlo bien a él. Por eso hablamos mucho desde todos lados y sentidos. Es una decisión personal, en la que puedo estar acuerdo o no, pero no puedo exigirle nada si no está mentalmente metido, porque es perjudicial para todas las partes. Quiero que todos estén al 100% y su respuesta hizo que no esté en la convocatoria".

"Me jode no hacer goles. No nos hicieron tampoco, que es buenísimo. Me quedó con lo que generamos y la verdad no estamos fino contra el arco rival. Hay que insistir. Me preocuparía si todos los partidos estamos metidos atrás aguantando. Hay que seguir buscando herramientas para que haya una mejor definición. Jugamos con dos chicos del club en ataque en este partido. Es entendible que irán mejorando, pero sin dudas estoy contento con el trabajo que se está haciendo", agregó.

En el final, exclamó: "La gente necesita ver que el equipo gane. Está contento con la entrega, pero también hay que darles resultados. Hay que seguir intentando para ganar el último partido ante Defensa".