A Unión le sobra orden e intensidad, pero le falta gol y por eso colecciona empates

Dentro de un partido muy parejo y en varios pasajes mal jugado, Unión fue un poquito más que Vélez, tal vez no le alcanzó para justificar una victoria, pero dispuso de la chance más clara para abrir el marcador. Fue 0-0, el cuarto empate al hilo y por el mismo resultado, que indica la mejora del equipo en materia ofensiva y las falencias que muestra en materia ofensiva.

Por su parte, Vélez apuró en los minutos finales y terminó algo mejor ese primer tiempo. No obstante, tampoco tuvo lucidez en los metros finales y por ese motivo Sebastián Moyano casi que no intervino. La realidad es que en esos primeros 45' ni Moyano ni Leonardo Burián tuvieron que atajar algún disparo que fuera al arco.

Fue un desarrollo muy luchado, trabado y que se disputó con los dientes bien apretados. Ambos equipos dieron todo desde la entrega, pero ese énfasis para correr y meter no lo aplicaron en la misma medida para jugar. Si bien el cotejo fue intenso, no fue bien jugado, ya que abundaron las imprecisiones.

Lo del Tate fue correcto de mitad de cancha hacia atrás, dado que casi siempre mantuvo el orden defensivo, pero en contrapartida, hizo muy poco en ataque. La chance más propicia fue una contra que se originó por un mal pase de Walter Bou y Enzo Roldán habilitó a Jerónimo Domina, el delantero cuando estaba por rematar al arco, fue desplazado levemente por Juan Ignacio Méndez dentro del área.

Bien pudo Fernando Rapallini marcar penal o en todo caso ser llamado por el VAR. Pero ninguna de las dos opciones resultaron, ya que el juez dejó seguir pese a las protestas de los futbolistas rojiblancos y del Kily González. En esa primera etapa, pasó muy poco frente a los arcos y por ese motivo el empate se ajustó a lo sucedido dentro del terreno de juego.

¡EL FORTÍN Y EL TATE IGUALARON EN UN DUELO CRUCIAL POR LA PERMANENCIA! | Vélez 0-0 Unión | RESUMEN

En la segunda etapa, el trámite fue muy parejo, pero fue el Tate el que estuvo más cerca de ganarlo. Y es que a los 22' dispuso de una chance clarísima. Un anticipo de Juan Pablo Ludueña derivó en Enzo Roldán, quien cedió a Mauro Luna Diale y el exBoca metió un gran centro para el cabezazo de Domina quien debajo del arco cabeceo y Burián a puro reflejo terminó desviando el balón. Y en la misma jugada Mateo Del Blanco terminó rematando por encima del travesaño.

Hubo una acción que generó notable polémica. Idéntica a lo sucedido en el partido entre Colón e Independiente cuando Ignacio Chicco habilitó a Paolo Goltz y el defensor agarró el balón con las dos manos. Y Nicolás Lamolina sancionó penal, en esta oportunidad Burián la tocó para Lautaro Giannetti quien imitó a Goltz y tomó el balón con las manos. Nadie protestó, ante lo que pudo haberse cobrado penal, queda la duda si Meynier estaba o no dentro del área.

Fue la opción más concreta que se generó a lo largo de los 90'. En un partido chato y muy disputado, Unión jugó un poco mejor. Pero no tuvo contundencia, para aprovechar las pocas opciones que tuvo a su favor. De hecho, el Rojiblanco sumó su quinto partido sin marcar goles, evidenciando sus carencias de mitad de cancha hacia adelante.

El empate es un resultado positivo frente a un rival directo, pero está claro que si Unión no convierte no podrá ganar partidos. A su favor, habrá que hablar de la solidez defensiva que fue alcanzando el equipo. Al punto tal que Vélez no generó una sola situación de gol en todo el partido, lo quen refleja el orden adquirido de mitad de cancha hacia atrás.

El Kily González sigue sin ganar, Unión sumó su cuarto partido consecutivo sin ganar, fueron todos empates 0-0. Lo que refleja la solidez y el carácter del equipo para pelear y meter a lo largo de todo el partido, desde la entrega Unión no tiene nada que reprocharse. Pero sí la gran deuda de este equipo es la falta de goles. Y eso lo termina condenando a pelear en las últimas posiciones de la tabla.

Síntesis

Vélez: 22-Leonardo Burián; 4-Joaquín Garcías, 29-Leonardo Jara, 17-Lautaro Giannetti, 31-Valentín Gómez, 5-Francisco Ortega; 21-Juan Ignacio Méndez, 7-José Florentín; 42-Gianluca Prestianni, 10-Walter Bou y 9-Santiago Castro. DT: Sebastián Méndez.

Unión: 25-Sebastián Moyano; 16-Federico Vera, 32-Nicolás Paz, 5-Oscar Piris, 3-Claudio Corvalán, 34-Kevin Zenón; 6-Yeison Gordillo, 8-Enzo Roldán; 7-Mauro Luna Diale, 18-Mariano Meynier y 30-Jerónimo Domina. DT: Cristian González.

Goles: No hubo.

Amonestados: Florentín y Méndez (V), Paz y Del Blanco (U).

Cambios: ST 0' Juan Pablo Ludueña x Paz (U), 11' Cristian Ordoñez x Florentín (V), 14' Mateo Del Blanco x Meynier (U), 20' Lenny Lobato x Bou (V), Elías Cabrera x Prestianni (V), 30' Abel Osorio x Castro (V), 37' Daniel Juárez x Luna Diale (U).

Árbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: José Amalfitani.