¿Qué falta? Unión negocia los detalles finales para vender a Rafael Profini

Matalist de Ucrania realizó una propuesta cercana a los tres millones de dólares por el mediocampista rojiblanco. ¿Qué es lo que pretende Unión?

Unión está cada vez más cerca de concretar una de las transferencias más importantes de los últimos mercados de pases. Rafael Profini, una de las grandes apariciones surgidas de las divisiones inferiores tatengues, tiene avanzadas negociaciones para continuar su carrera en el Football Club Metalist 1925 de Ucrania.

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La propuesta presentada por la institución europea ronda los tres millones de dólares o euros, una cifra que representa un ingreso económico muy importante para las arcas rojiblancas. Sin embargo, la operación todavía no está cerrada debido a que las partes continúan ajustando algunos detalles considerados clave por la dirigencia.

El punto que Unión pretende asegurar

Más allá del monto que ingresaría por la transferencia, la comisión directiva tiene una postura clara que ya aplicó en otras ventas destacadas de los últimos años: conservar una participación económica sobre el futbolista.

Así ocurrió en operaciones como las de Lucas Esquivel, Kevin Zenón o Juan Ignacio Nardoni, donde Unión logró reservarse beneficios para eventuales transferencias futuras.

En el caso de Profini, la intención es quedarse con un 20% de la ficha o, en su defecto, negociar una plusvalía significativa que le permita al club obtener ganancias si el jugador vuelve a ser transferido en los próximos años.

Las conversaciones continúan abiertas y ese aspecto aparece como uno de los puntos centrales para terminar de darle forma al acuerdo.

La ausencia de Bragarnik demora la definición

Otro factor que retrasa el cierre definitivo tiene que ver con la representación del futbolista. Christian Bragarnik, agente de Profini, se encuentra actualmente fuera del país, situación que impide avanzar con reuniones presenciales y terminar de rubricar toda la documentación necesaria para formalizar la transferencia.

Por eso, si bien existe optimismo entre las partes y la operación se encamina hacia una resolución favorable, la definición quedaría supeditada al regreso del empresario.

Unión ya piensa en el reemplazo

Mientras se terminan de pulir los detalles de la venta, en Unión ya saben que deberán salir al mercado para cubrir la vacante que dejará Profini.

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La prioridad estaría orientada a incorporar un marcador central o un futbolista que permita reacomodar la estructura defensiva y de mitad de cancha, teniendo en cuenta que el juvenil terminó ocupando un rol cada vez más importante dentro del equipo.

Con una transferencia millonaria en marcha y recursos frescos que ingresarían al club, el Tatengue se prepara para afrontar un mercado de pases que promete movimientos importantes tanto en salidas como en incorporaciones.