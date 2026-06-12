Del verdugo de Atenas a refuerzo: Franco Balbi cambia de vereda

El exbase de Unión fue una de las figuras de Argentino de Junín en la serie por la permanencia que condenó al histórico cordobés al descenso. Ahora, tras la compra de una plaza para seguir en la Liga Nacional, defenderá justamente los colores de Atenas.

El mercado de pases de la Liga Nacional comenzó a moverse y uno de los nombres que protagoniza una de las historias más llamativas es el de Franco Balbi. El experimentado armador, de último paso por Unión de Santa Fe, acordó su incorporación a Atenas de Córdoba para la temporada 2026/27.

La particularidad es que Balbi viene de ser uno de los grandes responsables deportivos de la caída del conjunto cordobés en la serie por la permanencia. Defendiendo la camiseta de Argentino de Junín, fue figura en el playout que terminó con triunfo por 3-1 para el equipo bonaerense.

Sin embargo, el destino del club de barrio General Bustos cambió luego de concretar la compra de una plaza para continuar en la máxima categoría y ahora será el propio Balbi quien se pondrá la camiseta verde.

Franco Balbi, un referente que dejó su huella en Unión

Antes de desembarcar en Junín para disputar el playout, Balbi tuvo una destacada temporada con Unión de Santa Fe.

El base juninense disputó 35 de los 36 partidos de la fase regular con el Tatengue, siendo una de las piezas más importantes del equipo santafesino.

Durante su paso por Unión promedió 12,1 puntos por encuentro, con 4,5 asistencias, 3,3 rebotes y 1,2 recuperos en casi 26 minutos de juego por partido.

Su experiencia y liderazgo fueron determinantes para sostener al conjunto rojiblanco durante gran parte de la temporada.

Figura en el momento decisivo

Cuando Argentino de Junín necesitó reforzarse para afrontar la serie por la permanencia, apostó por Balbi. Y la decisión terminó siendo clave.

El armador elevó aún más sus números durante el cruce frente a Atenas. En los cuatro encuentros registró promedios de 15,2 puntos, 7,5 rebotes, 5,2 asistencias y 2,2 robos, transformándose en uno de los jugadores más determinantes de toda la serie.

Ahora, apenas unas semanas después de aquella definición, volverá a cruzarse con el club cordobés, aunque esta vez desde el otro lado.

Atenas apuesta a la experiencia

La llegada de Balbi responde a un pedido específico del entrenador Leonardo Gutiérrez, quien encabeza la reconstrucción deportiva de Atenas para la próxima campaña.

A sus 36 años, el exjugador de Unión, Ferro, Boca y Flamengo aportará jerarquía, conducción y una extensa trayectoria tanto en Argentina como en el exterior.

Además, el Griego ya acordó la incorporación de Facundo Vázquez, quien llegará para complementar la rotación en la base, mientras que Gonzalo Bressan ya forma parte del plantel.

Con varios movimientos en marcha y la búsqueda de refuerzos extranjeros, Atenas comienza a delinear un proyecto ambicioso para volver a ser protagonista en la Liga Nacional, y para ello apostó por un jugador que conoce perfectamente la categoría y que viene de demostrar toda su vigencia.