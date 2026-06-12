Uno Santa Fe | Ovación | Franco Balbi

Del verdugo de Atenas a refuerzo: Franco Balbi cambia de vereda

El exbase de Unión fue una de las figuras de Argentino de Junín en la serie por la permanencia que condenó al histórico cordobés al descenso. Ahora, tras la compra de una plaza para seguir en la Liga Nacional, defenderá justamente los colores de Atenas.

Ovación

Por Ovación

12 de junio 2026 · 10:31hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Del verdugo de Atenas a refuerzo: Franco Balbi cambia de vereda

El mercado de pases de la Liga Nacional comenzó a moverse y uno de los nombres que protagoniza una de las historias más llamativas es el de Franco Balbi. El experimentado armador, de último paso por Unión de Santa Fe, acordó su incorporación a Atenas de Córdoba para la temporada 2026/27.

La particularidad es que Balbi viene de ser uno de los grandes responsables deportivos de la caída del conjunto cordobés en la serie por la permanencia. Defendiendo la camiseta de Argentino de Junín, fue figura en el playout que terminó con triunfo por 3-1 para el equipo bonaerense.

Sin embargo, el destino del club de barrio General Bustos cambió luego de concretar la compra de una plaza para continuar en la máxima categoría y ahora será el propio Balbi quien se pondrá la camiseta verde.

Franco Balbi, un referente que dejó su huella en Unión

Antes de desembarcar en Junín para disputar el playout, Balbi tuvo una destacada temporada con Unión de Santa Fe.

El base juninense disputó 35 de los 36 partidos de la fase regular con el Tatengue, siendo una de las piezas más importantes del equipo santafesino.

Durante su paso por Unión promedió 12,1 puntos por encuentro, con 4,5 asistencias, 3,3 rebotes y 1,2 recuperos en casi 26 minutos de juego por partido.

Su experiencia y liderazgo fueron determinantes para sostener al conjunto rojiblanco durante gran parte de la temporada.

Figura en el momento decisivo

Cuando Argentino de Junín necesitó reforzarse para afrontar la serie por la permanencia, apostó por Balbi. Y la decisión terminó siendo clave.

El armador elevó aún más sus números durante el cruce frente a Atenas. En los cuatro encuentros registró promedios de 15,2 puntos, 7,5 rebotes, 5,2 asistencias y 2,2 robos, transformándose en uno de los jugadores más determinantes de toda la serie.

Ahora, apenas unas semanas después de aquella definición, volverá a cruzarse con el club cordobés, aunque esta vez desde el otro lado.

Atenas apuesta a la experiencia

La llegada de Balbi responde a un pedido específico del entrenador Leonardo Gutiérrez, quien encabeza la reconstrucción deportiva de Atenas para la próxima campaña.

A sus 36 años, el exjugador de Unión, Ferro, Boca y Flamengo aportará jerarquía, conducción y una extensa trayectoria tanto en Argentina como en el exterior.

Además, el Griego ya acordó la incorporación de Facundo Vázquez, quien llegará para complementar la rotación en la base, mientras que Gonzalo Bressan ya forma parte del plantel.

Con varios movimientos en marcha y la búsqueda de refuerzos extranjeros, Atenas comienza a delinear un proyecto ambicioso para volver a ser protagonista en la Liga Nacional, y para ello apostó por un jugador que conoce perfectamente la categoría y que viene de demostrar toda su vigencia.

Franco Balbi Atenas Unión
Noticias relacionadas
Corea del Sur venció 2-1 a República Checa.

Corea del Sur lo dio vuelta y le ganó 2-1 a República Checa

Alexis Lutti y Carlos Mars cumplimentaron el pesaje para el combate en la Recoleta santafesina.

Todo listo para el festival de boxeo en la Recoleta santafesina

El Pulga Rodríguez recibió un reconocimiento en la Cámara de Senadores de Santa Fe.

El Senado provincial reconoció el Pulga Rodríguez por su legado deportivo

El santafesino Manuel Bernstein será titular y capitán de Capibaras en el CASI.

Capibaras visita a Pampas en el CASI por un pasaje a la final

Lo último

Avanza la construcción de los puentes peatonales sobre Avenida Aristóbulo del Valle

Avanza la construcción de los puentes peatonales sobre Avenida Aristóbulo del Valle

Del verdugo de Atenas a refuerzo: Franco Balbi cambia de vereda

Del verdugo de Atenas a refuerzo: Franco Balbi cambia de vereda

Gimnasia ganó y está match point en las Finales de La Liga

Gimnasia ganó y está match point en las Finales de La Liga

Último Momento
Avanza la construcción de los puentes peatonales sobre Avenida Aristóbulo del Valle

Avanza la construcción de los puentes peatonales sobre Avenida Aristóbulo del Valle

Del verdugo de Atenas a refuerzo: Franco Balbi cambia de vereda

Del verdugo de Atenas a refuerzo: Franco Balbi cambia de vereda

Gimnasia ganó y está match point en las Finales de La Liga

Gimnasia ganó y está match point en las Finales de La Liga

Las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la Sube sin presentar certificado

Las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la Sube sin presentar certificado

Medrán no toca nada y Colón repetirá la formación por tercer partido consecutivo

Medrán no toca nada y Colón repetirá la formación por tercer partido consecutivo

Ovación
El Senado provincial reconoció el Pulga Rodríguez por su legado deportivo

El Senado provincial reconoció el Pulga Rodríguez por su legado deportivo

Todo listo para el festival de boxeo en la Recoleta santafesina

Todo listo para el festival de boxeo en la Recoleta santafesina

Capibaras visita a Pampas en el CASI por un pasaje a la final

Capibaras visita a Pampas en el CASI por un pasaje a la final

Corea del Sur lo dio vuelta y le ganó 2-1 a República Checa

Corea del Sur lo dio vuelta y le ganó 2-1 a República Checa

La práctica a puertas abiertas de la Selección Argentina arrojó varias novedades

La práctica a puertas abiertas de la Selección Argentina arrojó varias novedades

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo