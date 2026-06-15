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Unión mira de reojo: Del Blanco está en el radar de tres equipos franceses

Tres equipos de la Ligue 1 tienen en carpeta al lateral rojiblanco, uno de los futbolistas con mayor proyección del plantel de Unión.

Ovación

Por Ovación

15 de junio 2026 · 10:09hs
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Unión mira de reojo: Del Blanco está en el radar de tres equipos franceses

Prensa Unión

Mientras Unión comienza a delinear su plantel para el segundo semestre, una de las principales preocupaciones de la dirigencia pasa por el futuro de Mateo Del Blanco. El lateral izquierdo de 22 años volvió a posicionarse en el radar europeo y desde Francia aseguran que hay tres clubes que lo siguen de cerca: Racing de Estrasburgo, Lyon y Toulouse.

El interés no es nuevo, aunque en las últimas semanas tomó una dimensión diferente. Del Blanco aparece catalogado como uno de los laterales jóvenes más prometedores del fútbol sudamericano y su crecimiento sostenido en la Primera División argentina despertó la atención de varios departamentos de scouting del fútbol europeo.

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Los informes destacan especialmente su capacidad para proyectarse en ataque. Formado originalmente como volante por izquierda, el santafesino fue reconvertido en lateral y logró trasladar sus virtudes ofensivas a una posición donde marca diferencias. Su velocidad, capacidad para romper líneas, llegar al fondo y pisar el área rival son aspectos que llaman la atención en el mercado internacional.

Una cláusula que tiene en vilo a Unión

El dato que más inquieta en Santa Fe es que Del Blanco cuenta con una cláusula de rescisión cercana a los 2.500.000 dólares, una cifra considerada accesible para instituciones europeas.

Por ese motivo, en Unión saben que el futuro del jugador no depende exclusivamente de una negociación club a club. Si alguna de las entidades interesadas decide avanzar con firmeza, tiene la posibilidad de ejecutar la cláusula y quedarse con uno de los futbolistas más valiosos del plantel.

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dEn Francia incluso surgieron versiones que lo vincularon con una operación relacionada al grupo empresario que controla al Racing de Estrasburgo y mantiene vínculos con el Chelsea. En un primer momento se especuló con una compra del club inglés para luego cederlo inmediatamente al equipo francés, aunque las últimas informaciones indican que el propio Racing de Estrasburgo sería quien lidera la carrera por contratarlo.

Más de 100 partidos y margen de crecimiento para Del Blanco

A sus 22 años, Del Blanco ya acumula más de un centenar de partidos en la máxima categoría argentina, una experiencia poco habitual para futbolistas de su edad.

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Los observadores europeos valoran especialmente ese recorrido y entienden que todavía posee un amplio margen de evolución. Si bien reconocen que debe mejorar algunos aspectos defensivos y ganar regularidad en la precisión de los centros, consideran que se trata de cuestiones lógicas para un futbolista joven que sigue en pleno proceso de formación.

Por eso, mientras Leonardo Madelón aguarda el inicio de la pretemporada, la continuidad de Del Blanco aparece como una de las grandes incógnitas del mercado. En Unión saben que es el momento de la partida, ya que su cláusula de salida es baja y es un dinero que sería muy importante para las arcas del club.

Unión Del Blanco Racing
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