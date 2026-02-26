Uno Santa Fe | Santa Fe | Regatas

Peligro de desmoronamiento: el club Regatas lanzó un plan de obras para evitar que su terreno ceda ante el río

Tras la clausura preventiva de un sector clave del club por fallas estructurales, la dirigencia pondrá en marcha un sistema de anclaje con pilotines y cables de acero. Los trabajos buscan recuperar 400 metros cuadrados de terreno en el sector sur ganados por la erosión y así garantizar la seguridad de los socios.

Redacción UNO Santa Fe

Redacción UNO Santa Fe

26 de febrero 2026 · 22:56hs
La histórica convivencia del Club Regatas con los ciclos de la Laguna Setúbal derivó en los últimos años en una emergencia de infraestructura que no admite más dilaciones. La combinación de las bajantes extremas de años anteriores y el desgaste natural del tiempo terminó por fracturar el sistema de tablas-estacas que contiene el terreno en el sector sur de la centenaria institución de barrio Candioti Sur.

Dicha situación provocó en los últimos años un notorio desplazamiento de la tierra hacia el lecho del río. Esta falla geológica, que compromete una franja de casi 400 metros cuadrados, obligó al Ente Portuario a restringir el acceso al área, inhabilitando un espacio vital que alberga una pileta, un tobogán y las zonas verdes más utilizadas durante la temporada de verano.

Riesgo de un derrumbe inminente y obras en marcha

Ante el peligro de un derrumbe inminente, la institución diseñó un plan de ingeniería basado en estudios de suelo que permitirán fundar una estructura sobre terreno firme. La solución técnica consiste en la colocación de pilotines de hormigón que funcionarán como tensores; mediante cables de acero y vigas de amarre, se buscará traccionar las defensas actuales para estabilizarlas y evitar que el club continúe perdiendo superficie frente al avance del agua.

Según explicó el presidente de la entidad, Eduardo Donnet, se trata de una intervención ambiciosa que busca devolverle al socio un lugar de esparcimiento central, ubicado estratégicamente cerca de la zona de quinchos.

“Esta zona viene con alguna falla de terreno desde hace bastante tiempo, que se vio agravada por la bajante durante los años anteriores. Entonces tenemos una zona en la parte Sur del club, casi en convivencia con el límite con Azopardo, donde tenemos unas tablas-estacas que, al estar deterioradas por los años está haciendo que se estén corriendo hacia el río. Obviamente se van a van a derrumbar si no tomamos cartas en el asunto”, subrayó el presidente de Regatas.

Tiempo y dinero

“Es un trabajo importante, que requiere de tiempo y dinero, pero entendemos que es una parte del club que es importante porque es un lugar de esparcimiento, que está cercano a la zona de los quinchos, que la gente lo usa mucho como lugar también de contención social”, finalizó Donnet.

El proyecto ya se encuentra bajo análisis del Ente Portuario y se estima que, una vez aprobada la viabilidad técnica, los trabajos demandarán un plazo de ejecución de entre dos y tres meses.

Para afrontar este desafío, que requiere de una inversión económica y logística de gran escala, Regatas comenzó a tejer una red de colaboración con los Usuarios del Puerto y clubes vecinos, entendiendo que la estabilidad del terreno es una prioridad compartida para preservar la fisonomía de la costa santafesina.

