Tarjeta SUBE: desde marzo, las personas con discapacidad podrán elegir un acompañante que viaje gratis

A partir del domingo 1 de marzo quienes cuentan con el atributo de Discapacidad y Acompañantes deberán actualizar el beneficio de forma obligatoria. Pueden hacerlo al subir al colectivo -avisando al chofer- o en una terminal automática.

La Municipalidad de Santa Fe informa que desde marzo, la persona con discapacidad podrá elegir quién la acompaña gratuitamente en cada viaje . Será a partir de la renovación, ya que este sábado 28 de febrero vencerá el atributo de Discapacidad y Acompañante de la Tarjeta SUBE, por lo que habrá que actualizar desde el domingo.

Para ello, no será necesario realizar ningún trámite adicional. La revalidación podrá efectuarse de manera simple y rápida en cualquier Terminal Automática SUBE (TAS) de la ciudad o a través del servicio de atributo a bordo dentro del mismo colectivo (solicitándolo al chofer), acercando el procedimiento a los usuarios y evitando traslados innecesarios.

Nuevo esquema

A partir de esta actualización, desde el lunes 2 de marzo se pondrá en marcha un nuevo esquema. La persona con discapacidad que posea el beneficio y requiera acompañamiento podrá elegir libremente quién la acompaña y abonar ese viaje con su propia tarjeta, pasando la tarjeta dos veces, una por ella y otra por su acompañante.

A su vez, la persona acompañante designada que ya cuente con el atributo cargado en su tarjeta contará con dos viajes libres por día para trasladarse si debe regresar luego de acompañar a la persona con discapacidad a su lugar de destino.

De esta manera, y a diferencia del esquema anterior, las personas con discapacidad ya no estarán limitadas a la asignación de un único acompañante, una situación que muchas veces condicionaba sus traslados cotidianos, su organización familiar y su autonomía personal.

La modificación busca justamente remover esas barreras administrativas que, aunque formales, impactan en la vida diaria.