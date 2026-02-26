Uno Santa Fe | Santa Fe | discapacidad

Tarjeta SUBE: desde marzo, las personas con discapacidad podrán elegir un acompañante que viaje gratis

A partir del domingo 1 de marzo quienes cuentan con el atributo de Discapacidad y Acompañantes deberán actualizar el beneficio de forma obligatoria. Pueden hacerlo al subir al colectivo -avisando al chofer- o en una terminal automática.

26 de febrero 2026 · 22:05hs
Tarjeta SUBE: desde marzo las personas con discapacidad podrá elegir un acompañante gratuitamente en cada viaje.

Tarjeta SUBE: desde marzo las personas con discapacidad podrá elegir un acompañante gratuitamente en cada viaje.

La Municipalidad de Santa Fe informa que desde marzo, la persona con discapacidad podrá elegir quién la acompaña gratuitamente en cada viaje. Será a partir de la renovación, ya que este sábado 28 de febrero vencerá el atributo de Discapacidad y Acompañante de la Tarjeta SUBE, por lo que habrá que actualizar desde el domingo.

Para ello, no será necesario realizar ningún trámite adicional. La revalidación podrá efectuarse de manera simple y rápida en cualquier Terminal Automática SUBE (TAS) de la ciudad o a través del servicio de atributo a bordo dentro del mismo colectivo (solicitándolo al chofer), acercando el procedimiento a los usuarios y evitando traslados innecesarios.

LEER MÁS: El boleto de colectivo aumentaría "antes de fin de mes" en la ciudad de Santa Fe

Nuevo esquema

A partir de esta actualización, desde el lunes 2 de marzo se pondrá en marcha un nuevo esquema. La persona con discapacidad que posea el beneficio y requiera acompañamiento podrá elegir libremente quién la acompaña y abonar ese viaje con su propia tarjeta, pasando la tarjeta dos veces, una por ella y otra por su acompañante.

A su vez, la persona acompañante designada que ya cuente con el atributo cargado en su tarjeta contará con dos viajes libres por día para trasladarse si debe regresar luego de acompañar a la persona con discapacidad a su lugar de destino.

De esta manera, y a diferencia del esquema anterior, las personas con discapacidad ya no estarán limitadas a la asignación de un único acompañante, una situación que muchas veces condicionaba sus traslados cotidianos, su organización familiar y su autonomía personal.

La modificación busca justamente remover esas barreras administrativas que, aunque formales, impactan en la vida diaria.

discapacidad sube Tarjeta Sube esquema
Noticias relacionadas
Premios por asistencia perfecta: buscan garantizar que la licencia por maternidad y lactancia no implique pérdida del beneficio

Premios por asistencia perfecta: proponen que la licencia por maternidad y lactancia no implique pérdida del beneficio

Los ecopuntos de la ciudad de Santa Fe para el reciclaje de residuos

Reciclaje y premios: la Municipalidad de Santa Fe presentó el programa Amigos del EcoPunto

La provincia le descontará el día a los docentes que participen del paro 

El gobierno provincial confirmó que descontará el día a los docentes que adhieran al paro del lunes

La lancha apareció a la deriva

Hallaron en el río el cuerpo sin vida del empresario de Reconquista Marcelo Boschi

Lo último

Peligro de desmoronamiento: el club Regatas lanzó un plan de obras para evitar que su terreno ceda ante el río

Peligro de desmoronamiento: el club Regatas lanzó un plan de obras para evitar que su terreno ceda ante el río

Tarjeta SUBE: desde marzo, las personas con discapacidad podrán elegir un acompañante que viaje gratis

Tarjeta SUBE: desde marzo, las personas con discapacidad podrán elegir un acompañante que viaje gratis

Ayuda Escolar de Ansés 2026: cuáles son los requisitos, montos y el paso a paso para inscribirse

Ayuda Escolar de Ansés 2026: cuáles son los requisitos, montos y el paso a paso para inscribirse

Último Momento
Peligro de desmoronamiento: el club Regatas lanzó un plan de obras para evitar que su terreno ceda ante el río

Peligro de desmoronamiento: el club Regatas lanzó un plan de obras para evitar que su terreno ceda ante el río

Tarjeta SUBE: desde marzo, las personas con discapacidad podrán elegir un acompañante que viaje gratis

Tarjeta SUBE: desde marzo, las personas con discapacidad podrán elegir un acompañante que viaje gratis

Ayuda Escolar de Ansés 2026: cuáles son los requisitos, montos y el paso a paso para inscribirse

Ayuda Escolar de Ansés 2026: cuáles son los requisitos, montos y el paso a paso para inscribirse

Una de cada dos personas enfrenta dificultades para sostener niveles estables de ingresos

Una de cada dos personas enfrenta dificultades para sostener niveles estables de ingresos

Palacios y la radiografía de este Unión: Somos un equipo aguerrido, fuerte y duro para todos

Palacios y la radiografía de este Unión: "Somos un equipo aguerrido, fuerte y duro para todos"

Ovación
Pittón se ilusiona en Unión: Ganar así de visitante es importante mirando la tabla

Pittón se ilusiona en Unión: "Ganar así de visitante es importante mirando la tabla"

Palacios y la radiografía de este Unión: Somos un equipo aguerrido, fuerte y duro para todos

Palacios y la radiografía de este Unión: "Somos un equipo aguerrido, fuerte y duro para todos"

Cuello: El gol suma confianza, pero lo importante es que Unión ganó

Cuello: "El gol suma confianza, pero lo importante es que Unión ganó"

¿Cómo serán los pasos de Unión tras jugar en Junín pensando luego en viajar a Córdoba?

¿Cómo serán los pasos de Unión tras jugar en Junín pensando luego en viajar a Córdoba?

Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos