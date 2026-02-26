Palacios y la radiografía de este Unión: "Somos un equipo aguerrido, fuerte y duro para todos"

El volante de Unión, Julián Palacios, destacó el carácter tras la victoria ante Sarmiento y valoró haber podido convertir en un momento personal desafiante

El triunfo en Junín tuvo un sabor especial para Julián Palacios . El mediocampista no solo fue parte del sólido 3-1 de Unión ante Sarmiento , sino que también pudo reencontrarse con el gol en medio de un contexto personal que reconoce como difícil.

“Es un momento complicado que estoy atravesando, pero sé que todo va a salir adelante . Por eso estoy muy contento con este triunfo”, expresó con sinceridad, reflejando el desahogo que significó el resultado tanto en lo colectivo como en lo individual.

Un Unión que impone su carácter

Palacios remarcó que la victoria fue consecuencia directa de la actitud y el compromiso que mostró Unión desde el inicio. “Somos un equipo aguerrido, fuerte y duro para todos. El primer tiempo que hicimos se vio reflejado en el marcador”, analizó, en referencia al dominio que el Tatengue logró plasmar en la etapa inicial.

En ese contexto, el volante destacó que el gol es fruto del esfuerzo sostenido. “Esto es trabajo. No se me estaba dando, pero por suerte llegó. Ahora hay que seguir y pensar en lo que viene”, afirmó, con la mirada puesta en sostener el rendimiento.

A lo largo de su carrera, Palacios se desempeñó mayormente por el sector derecho, aunque dejó en claro que su prioridad es el equipo. “Me da lo mismo el lado. Donde pueda aportar, lo voy a hacer, más allá de que siempre jugué más por la derecha”, explicó, mostrando su predisposición para adaptarse a las necesidades tácticas.

También aprovechó para destacar el esfuerzo de sus compañeros, en especial el de Rafael Profini, a quien elogió por su compromiso. “Rafa se está infiltrando todos los partidos, algo que nadie sabe. Está haciendo un esfuerzo enorme por el equipo”, reveló.