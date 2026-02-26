Madelón: "Este Unión mete, tiene buenas intenciones y nunca especula"

El DT de Unión, Leonardo Madelón, destacó la contundencia y el plan ejecutado en el triunfo 3-1 ante Sarmiento. "Fuimos prácticos", dijo

Unión dio un golpe importante fuera de casa y su entrenador, Leonardo Madelón , no ocultó su satisfacción tras la victoria por 3-1 ante Sarmiento en Junín, un resultado que sirvió para ratificar el crecimiento del equipo en el Torneo Apertura y dejar atrás una cancha históricamente esquiva.

“ Fuimos un equipo muy práctico. En el primer tiempo cerramos bien en tres cuartos y salimos con claridad. Llegamos y los volantes por afuera hicieron goles”, explicó el técnico, quien valoró la efectividad en los momentos clave del partido.

El DT también analizó el desarrollo del complemento y reconoció que el equipo debió sostener el resultado en un contexto más exigente. “En el segundo tiempo hicimos otro gol y eso hizo que el rival se venga y nos complique. Quizás ahí tuvimos un error, pero lo contuvimos bien. Los cambios estuvieron bien y el equipo sintió el cansancio, por eso seguramente habrá variantes”.

• LEER MÁS: Unión ganó, gustó y casi goleó, sumando sus primeros puntos como visitante

Un plan que se ejecutó a la perfección en Unión

Madelón remarcó que el triunfo fue producto de una idea clara y bien trabajada durante la semana. “Fue un primer tiempo muy bueno, donde hicimos todo lo que debíamos hacer. El plan de partido fue correcto y esta vez tuvimos la fortuna de que las chances entraron”, señaló.

En ese sentido, destacó el aporte de algunos futbolistas que vienen ganando protagonismo. “Me alegra mucho lo de Rafa (Profini), porque quizás el año pasado jugó poco y ahora le toca aparecer. Lo está aprovechando. También (Brahian) Cuello, que todavía necesita ritmo, pero se encontró con el gol. Es un jugador dinámico, con juego aéreo y mucha entrega”, explicó.

Embed - EL TATENGUE APLASTÓ AL VERDE QUE NO LEVANTA CABEZA EN EL APERTURA | Sarmiento 1-3 Unión | RESUMEN

El entrenador también subrayó el compromiso colectivo, especialmente en tareas menos visibles. “Me gustó mucho que los volantes ofensivos hayan convertido. Y Chelo (Marcelo Estigarribia) hizo un trabajo enorme, de esos que muchos no ven, pero son fundamentales”, expresó.

• LEER MÁS: ¿Cómo serán los pasos de Unión tras jugar en Junín pensando luego en viajar a Córdoba?

Un equipo que no especula y sigue creciendo

Más allá del resultado, Madelón puso el foco en la identidad que viene construyendo el equipo. “Estoy contento porque Unión jugó bien. Es un equipo que mete, tiene buenas intenciones y nunca especula. Damos todo en cada partido”, afirmó.

Además, consideró que la preparación fue determinante para lograr el objetivo. “Este partido lo ganamos en Casa Unión, porque lo preparamos antes. Había que jugarlo con inteligencia, sin mirar otras cosas, y el equipo respondió”, sostuvo.

El entrenador también valoró la competencia interna como uno de los pilares del presente del plantel. “Hay una competencia muy sana, todos están metidos y eso es quizás lo mejor que tenemos”, destacó.

• LEER MÁS: ¿Quién arbitra la visita de Unión a Instituto por la fecha 8 del Torneo Apertura?

Lo que viene, otro desafío exigente

Pensando en lo que se aproxima, Madelón dejó en claro que el enfoque está puesto en sostener el rendimiento. “Unión está bien, convencido de que todo es muy parejo y que la meta es seguir creciendo. Podríamos tener algún punto más, pero estamos compitiendo”, analizó. Por último, anticipó un nuevo desafío fuera de casa: “Se viene un partido muy difícil contra Instituto. Tenemos la logística armada y la valija preparada. No pensamos en otra cosa que no sea el próximo partido”.