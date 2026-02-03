Unión ganó, gustó y goleó, dejando buenas sensaciones y nombres para seguir de cerca

El resultado fue importante, pero a la par, hubo varias actuaciones para resaltar, con jugadores que piden más minutos en cancha

Diego Díaz en pocos minutos marcó un gol y estuvo a punto de marcar un golazo.

La actuación fue sólida y contundente. Unión goleó demostrando una superioridad abrumadora ante un rival limitado como Gimnasia de Mendoza, que había ganado en su primera presentación como visitante ante Central Córdoba.

Pero más allá del equipo que tenía enfrente, se sabe que muchas veces en el fútbol cuesta plasmar las diferencias y Unión lo hizo de principio a fin.

Unión ganó, gustó y goleó

Y ese es el mayor mérito, ya que nunca corrió riesgo el resultado. Convirtió cuatro goles y pudo anotar algunos más, ante un equipo que en dos partidos, apenas había recibido un gol en contra.

El encuentro ante el elenco mendocino dejó muy buenas sensaciones, sobre todo con las actuaciones de jugadores que no venían teniendo rodaje y que se destacaron.

Uno de ellos fue Juan Pablo Ludueña, quien terminó siendo el mejor defensor de Unión, suplantando de la mejor manera a Valentín Fascendini.

Fue muy completo el partido de Ludueña, al punto tal que no habría que descartar que se mantenga como titular pensando en el encuentro ante Central Córdoba.

La gran figura en la goleada de Unión fue Rafael Profini, quien arrancó el Torneo Apertura como titular ante la salida de Mauricio Martínez.

Y es que Profini había tenido muy poco rodaje en el Torneo Clausura 2025, pero en este comienzo de año viene aprovechando su oportunidad y ese es un aspecto para destacar.

La presencia de Profini libera a Mauro Pittón para soltarse un poco más y no estar tan abocado a la recuperación. De a poco comienzan a consolidar un tándem interesante en la zona media.

Por otra parte, fueron muy positivos los minutos que jugó Santiago Grella. Y es que más allá del contexto favorable, demostró atrevimiento y pidió siempre la pelota encarando con desenfado por izquierda.

De hecho, estuvo cerca de marcar con un remate que se fue muy cerca del caño izquierdo. Demostró condiciones y sería saludable verlo sumar más minutos.

Mientras que Diego Díaz volvió a demostrar que cada vez que entra cambia la energía del equipo. Y si bien lo hizo en un partido que estaba definido, en pocos minutos marcó un gol de cabeza.

En tanto que estuvo cerca de anotar el segundo en una estupenda maniobra individual que encendió al estadio. Aún con sus limitaciones, el DAD genera siempre algo y tiene una relación directa con el arco.

Por lo cual, sería bueno que Leonardo Madelón comience a darle más minutos en cancha, dado que Agustín Colazo no atraviesa un buen presente y Marcelo Estigarribia alterna buenas con malas.