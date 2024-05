Unión hará otro intento por cerrar la llegada del manager

Uno de los temas que en los últimos meses tuvo gran repercusión en Unión , más allá que no se pudo concretar, es la contratación de un manager, figura que en el club quedó acéfala una vez que se decidió cortar con la relación laboral que había con la secretaría técnica que conformaban Roberto Battión y Esteban Amut.

El presidente Luis Spahn fue reticente en varias ocasiones al hablar de esta alternativa, al destacar que no era una pieza indispensable para el funcionamiento del fútbol profesional, más allá que luego se informó que había sido uno de los requerimientos del entrenador Cristian González, quien en conferencia de prensa le bajó el tenor a esa búsqueda.

Una búsqueda que se dilata sin el éxito esperado en Unión

Vale recordar que Unión hace un tiempo aceleró a fondo por Mauro Cetto, quien finalmente agradeció la propuesta pero decidió tomar otro rumbo. Mientras que en enero se habló de Raúl Gordillo, exjugador de Rosario Central donde fue compañero de Kily González.

Luis Spahn advirtió hace unos días por LT10 (AM 1020) que "es un tema que hablamos y es una dificultad encontrar a la persona adecuada, trabajaré en estos días en un par de entrevistas, de tanto trabajar hemos encontrado alternativas. No voy a dar demasiadas precisiones, hicimos intentos con cuatro personas, todas agradecieron el interés pero no las pudimos concretar. Buscaremos una nueva alternativa".

Qué piensa Kily González de la llegada de un manager en Unión

En tanto que en la previa del partido ante Banfield, cuando fue consultado sobre su opinión de la búsqueda de un manager en Unión, Cristian González reveló que "se dicen muchas cosas, es algo muy particular, tiene que ser un nexo, y tiene que haber afinidad. Unión tuvo secretarios técnicos, no sé cómo habrá salido, pero no es sumar por sumar".

"A mí me da igual, trabajo por Unión y en todo lo que pueda ayudar lo voy a hacer, me da lo mismo el representante que esté, yo quiero lo mejor para el club", afirmó Cristian González.

Por lo que pudo saber UNO Santa Fe, en los próximos días el presidente Luis Spahn activará las negociaciones para intentar cerrar al nuevo manager, donde hasta aquí trascendieron los nombres de Martín Rolle y Diego Colotto, más allá que también se estarían analizando otras alternativas que no tomaron estado público. En el verano, vale recordar, sonó Raúl Gordillo, exjugador de Rosario Central, de gran relación con Cristian González.