Unión hizo historia al meterse por primera vez en los playoffs en el formato de copa

Desde el 2020 hasta acá, Unión no había logrado entrar a los playoffs y se sacó la mufa en este Clausura, donde sella la permanencia y ahora sueña. El repaso

Unión escribió el pasado fin de semana una página inédita en su historia reciente, al lograr por primera vez clasificar a los playoffs en el formato de Copa . El empate 0-0 frente a Barracas Central , en el estadio 15 de Abril, le permitió al Tate estar entre los ocho mejores de la zona A y celebrar un objetivo largamente buscado.

El paso a paso de Unión en el formato de copas en los últimos tiempos

Desde la reinstauración del formato en 2020, Unión siempre estuvo en el intento, pero sin poder dar el paso definitivo. En aquella primera edición, el Rojiblanco no logró superar la fase inicial, en un certamen que terminó consagrando a Boca Juniors.

• LEER MÁS: La reacción de los hinchas de Unión por el empate ante Barracas en Santa Fe

En 2021, cuando solo los cuatro primeros de cada grupo accedían a la fase final, Unión quedó afuera por apenas dos puntos en la zona B, dejando la sensación de que podía haber llegado más lejos. En 2022, el rendimiento fue irregular y finalizó noveno, a ocho unidades del último clasificado. Mientras que en 2023 tampoco logró ser competitivo, cerrando su participación en el puesto 11 (de 14 equipos).

• LEER MÁS: Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Finalmente, en 2024, el Tate alcanzó el octavo lugar, a cinco unidades del último que lograba el pasaje (Argentinos). Una nueva ilusión se desvanecía y quedaba sin acción antes de lo deseado.

Unión festejo Agustín Colazo Unión logró por primera vez llegar a los playoffs. Prensa Unión

En este 2025, Unión tuvo un pésimo Apertura, donde fue ¡último! en la zona A, quedando al borde del descenso para la segunda parte del año, ahora cuando clasificaban ocho y no cuatro. Fue así como, de la mano de Leonardo Madelón, se rompió una racha adversa y celebra no solo haber dejado atrás el fantasma del descenso, su principal meta al comienzo del semestre, sino también haber recuperado protagonismo en el certamen. El hincha lo vive con entusiasmo y esperanza, soñando con que este paso histórico sea el punto de partida para algo más grande.