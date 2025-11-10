Uno Santa Fe | Santa Fe | expareja

Condenaron a cuatro años de prisión a un hombre que agredió a su expareja en Santa Fe

La jueza Celeste Minniti impuso la pena a Cristian Darío Soriani, de 44 años, tras un juicio abreviado. La condena surgió de la unificación con una sentencia previa y la revocación de su libertad condicional. El hecho se dio en un contexto de violencia de género.

10 de noviembre 2025 · 18:21hs
Un hombre identificado como Cristian Darío Soriani, de 44 años, fue condenado a cuatro años de prisión por agredir físicamente a su expareja en la ciudad de Santa Fe, según dispuso la jueza Celeste Minniti en el marco de un juicio abreviado realizado en la capital provincial. La investigación estuvo a cargo del fiscal Ignacio Suasnabar, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal detalló que la pena impuesta surgió de la unificación con una condena anterior que aún estaba vigente. Además, precisó que Soriani se encontraba en libertad condicional, la cual fue revocada tras este nuevo episodio de violencia, por lo que permanecerá detenido en un establecimiento penitenciario.

El ataque y el contexto de violencia

Suasnabar describió que el hecho ocurrió el martes 3 de diciembre del año pasado, alrededor de las 13, en una vivienda ubicada en la zona norte de la ciudad, donde reside la víctima. “El ilícito se enmarcó en un contexto de violencia de género”, sostuvo el fiscal.

Condenaron a siete años de prisión a un exempleado judicial que abusó sexualmente de dos mujeres que eran sus parejas

Soriani ingresó al domicilio, fue hasta una habitación donde estaba la mujer y le propinó varios golpes de puño en el rostro, causándole lesiones de diversa consideración.

Momentos después, agentes policiales llegaron al lugar tras un llamado al 911. Al ver a la víctima, constataron que presentaba signos evidentes de haber sufrido una golpiza. Ella señaló como agresor a su expareja e indicó que había huido minutos antes a bordo de una camioneta blanca, brindando marca, modelo y dominio.

Aprehensión y reconocimiento del delito

Según reconstruyó el fiscal, esa misma tarde la policía logró detener a Soriani en la zona de avenida Facundo Zuviría y calle Risso, en el norte de la ciudad.

El hombre reconoció su responsabilidad penal como autor de lesiones leves dolosas calificadas, agravadas por la relación de pareja previa y en el marco de violencia de género. También aceptó la pena impuesta y la modalidad abreviada del juicio junto a su defensa.

