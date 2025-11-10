Unión, atento a la confirmación del día y la hora para visitar a Belgrano en la última fecha

Unión aguarda por el cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura, donde deberá visitar a Belgrano para intentar asegurar la localía en los playoffs

Todavía sin confirmación, Unión aguarda por el cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura , la última de la fase regular, donde deberá visitar a Belgrano en Córdoba con la misión de asegurar la localía en los playoffs .

• LEER MÁS: Unión hizo historia al meterse por primera vez en los playoffs en el formato de copa

El detalle recién se dará a conocer a partir de este martes, ya que este lunes aún restaban disputarse encuentros correspondientes al capítulo 15.

• LEER MÁS: La reacción de los hinchas de Unión por el empate ante Barracas en Santa Fe

¿Cuándo Unión visitará a Belgrano?

En Córdoba, sin embargo, ya se manejan algunas versiones: todo indica que el partido podría jugarse el sábado, teniendo en cuenta que el clásico entre Talleres e Instituto se disputaría el domingo. Desde los organismos de seguridad provincial dejaron en claro que no quieren que ambos encuentros se jueguen el mismo día, por cuestiones de operativo y prevención.

Unión Belgrano Lautaro Vargas.jpeg Unión espera saber cuándo visitará a Belgrano. UNO Santa Fe | José Busiemi

De esta manera, Unión se mantiene a la espera de la confirmación oficial, en un cierre de fase cargado de expectativas. El Rojiblanco sabe que una victoria en el Gigante de Alberdi le permitiría asegurar la localía en el primer cruce de los playoffs.

• LEER MÁS: Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Serán, por lo tanto, horas decisivas para conocer cómo se disputará la última jornada del Clausura, con un Unión protagonista y con la ilusión intacta de cerrar la fase regular de la mejor manera.