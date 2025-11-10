Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, atento a la confirmación del día y la hora para visitar a Belgrano en la última fecha

Unión aguarda por el cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura, donde deberá visitar a Belgrano para intentar asegurar la localía en los playoffs

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2025 · 18:14hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

Todavía sin confirmación, Unión aguarda por el cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura, la última de la fase regular, donde deberá visitar a Belgrano en Córdoba con la misión de asegurar la localía en los playoffs.

El detalle recién se dará a conocer a partir de este martes, ya que este lunes aún restaban disputarse encuentros correspondientes al capítulo 15.

¿Cuándo Unión visitará a Belgrano?

En Córdoba, sin embargo, ya se manejan algunas versiones: todo indica que el partido podría jugarse el sábado, teniendo en cuenta que el clásico entre Talleres e Instituto se disputaría el domingo. Desde los organismos de seguridad provincial dejaron en claro que no quieren que ambos encuentros se jueguen el mismo día, por cuestiones de operativo y prevención.

Unión Belgrano Lautaro Vargas.jpeg
Uni&oacute;n espera saber cu&aacute;ndo visitar&aacute; a Belgrano.

Unión espera saber cuándo visitará a Belgrano.

De esta manera, Unión se mantiene a la espera de la confirmación oficial, en un cierre de fase cargado de expectativas. El Rojiblanco sabe que una victoria en el Gigante de Alberdi le permitiría asegurar la localía en el primer cruce de los playoffs.

Serán, por lo tanto, horas decisivas para conocer cómo se disputará la última jornada del Clausura, con un Unión protagonista y con la ilusión intacta de cerrar la fase regular de la mejor manera.

