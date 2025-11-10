Unión, en zona de privilegio: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Clausura 2025

Unión se clasificó a los playoffs y ante Belgrano, en Alberdi, se jugará la chance de arrancar como local o como visitante. Contra quién jugaría hoy.

Con la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional a punto de concluir, el tablero de los playoffs empieza a delinearse. Y en ese escenario, Unión aparece bien posicionado, dentro del grupo de equipos que ya aseguran su lugar entre los 16 mejores del certamen, cuando resta solo una jornada por disputar.

Antes de los encuentros de este lunes, el Tate ocupa la segunda posición de la Zona A, lo que le permite proyectar un duelo de octavos de final frente a Talleres de Córdoba, séptimo en la Zona B. El hipotético cruce se jugaría en el estadio 15 de Abril, ya que el reglamento establece que los equipos mejor ubicados en la tabla general de cada grupo serán locales en la primera instancia.

Unión, entre los mejores del torneo

El conjunto de Leonardo Madelón logró una campaña sólida y equilibrada, con una regularidad que lo mantiene en el lote de vanguardia.

Luego de asegurar su clasificación tras el empate frente a Barracas Central, el equipo santafesino llega al cierre de la fase regular con la mente puesta en definir su posición final y, sobre todo, en mantener el privilegio de arrancar los playoffs en casa.

En el panorama actual, los ocho clasificados de la Zona A serían: Boca, Unión, Central Córdoba (SE), Tigre, Barracas Central, Racing, Estudiantes y Banfield, mientras que Belgrano, Defensa y Justicia y Huracán aún sueñan con meterse entre los ocho.

Por su parte, en la Zona B los que hoy estarían adentro son: Rosario Central, Deportivo Riestra, Lanús, Vélez, San Lorenzo, River, Talleres y San Martín de San Juan, con Sarmiento, Atlético Tucumán y Gimnasia peleando por un lugar.

Así quedarían hoy los cruces de octavos

Llave 1

Boca (1° A) vs. San Martín (SJ) (8° B) o Sarmiento (9° B, si desciende San Martín)

Vélez (4° B) vs. Barracas Central (5° A)

Riestra (2° B) vs. Estudiantes (7° A)

Central Córdoba (3° A) vs. River (6° B)

Llave 2

Rosario Central (1° B) vs. Banfield (8° A)

Tigre (4° A) vs. San Lorenzo (5° B)

Unión (2° A) vs. Talleres (7° B)

Lanús (3° B) vs. Racing (6° A)

De mantenerse estas posiciones, Unión quedaría ubicado en la parte baja del cuadro, compartiendo sector con rivales de peso como Lanús y Rosario Central, aunque con la ventaja de definir como local en el primer duelo.

Formato de los playoffs

El reglamento del Clausura mantiene la modalidad de eliminación directa a partido único, con sede en el estadio del equipo mejor posicionado.

En caso de empate al término de los 90 minutos, se disputará tiempo extra y, de persistir la igualdad, definición por penales. Solo la final se jugará en sede neutral, a confirmar por la organización.

Expectativa en Santa Fe

Con un rendimiento firme y una propuesta que prioriza la solidez colectiva, Unión llega en uno de sus mejores momentos del semestre. El objetivo inmediato será cerrar de la mejor manera la fase regular ante Belgrano en Córdoba, y luego afrontar los playoffs con la misma mentalidad que lo llevó a clasificarse con una fecha de antelación.

Sea en Santa Fe o fuera de casa, el equipo de Leo Madelón ya demostró que está listo para dar pelea en la instancia decisiva del Clausura 2025.