Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, en zona de privilegio: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Clausura 2025

Unión se clasificó a los playoffs y ante Belgrano, en Alberdi, se jugará la chance de arrancar como local o como visitante. Contra quién jugaría hoy.

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2025 · 12:43hs
Unión, en zona de privilegio: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Clausura 2025

Con la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional a punto de concluir, el tablero de los playoffs empieza a delinearse. Y en ese escenario, Unión aparece bien posicionado, dentro del grupo de equipos que ya aseguran su lugar entre los 16 mejores del certamen, cuando resta solo una jornada por disputar.

LEER MÁS: El dilema de Madelón en Unión: entre cuidar piezas o ir con todo ante Belgrano

Antes de los encuentros de este lunes, el Tate ocupa la segunda posición de la Zona A, lo que le permite proyectar un duelo de octavos de final frente a Talleres de Córdoba, séptimo en la Zona B. El hipotético cruce se jugaría en el estadio 15 de Abril, ya que el reglamento establece que los equipos mejor ubicados en la tabla general de cada grupo serán locales en la primera instancia.

Unión, entre los mejores del torneo

El conjunto de Leonardo Madelón logró una campaña sólida y equilibrada, con una regularidad que lo mantiene en el lote de vanguardia.

Luego de asegurar su clasificación tras el empate frente a Barracas Central, el equipo santafesino llega al cierre de la fase regular con la mente puesta en definir su posición final y, sobre todo, en mantener el privilegio de arrancar los playoffs en casa.

En el panorama actual, los ocho clasificados de la Zona A serían: Boca, Unión, Central Córdoba (SE), Tigre, Barracas Central, Racing, Estudiantes y Banfield, mientras que Belgrano, Defensa y Justicia y Huracán aún sueñan con meterse entre los ocho.

Por su parte, en la Zona B los que hoy estarían adentro son: Rosario Central, Deportivo Riestra, Lanús, Vélez, San Lorenzo, River, Talleres y San Martín de San Juan, con Sarmiento, Atlético Tucumán y Gimnasia peleando por un lugar.

Así quedarían hoy los cruces de octavos

Llave 1

  • Boca (1° A) vs. San Martín (SJ) (8° B) o Sarmiento (9° B, si desciende San Martín)

  • Vélez (4° B) vs. Barracas Central (5° A)

  • Riestra (2° B) vs. Estudiantes (7° A)

  • Central Córdoba (3° A) vs. River (6° B)

Llave 2

  • Rosario Central (1° B) vs. Banfield (8° A)

  • Tigre (4° A) vs. San Lorenzo (5° B)

  • Unión (2° A) vs. Talleres (7° B)

  • Lanús (3° B) vs. Racing (6° A)

De mantenerse estas posiciones, Unión quedaría ubicado en la parte baja del cuadro, compartiendo sector con rivales de peso como Lanús y Rosario Central, aunque con la ventaja de definir como local en el primer duelo.

Formato de los playoffs

El reglamento del Clausura mantiene la modalidad de eliminación directa a partido único, con sede en el estadio del equipo mejor posicionado.

En caso de empate al término de los 90 minutos, se disputará tiempo extra y, de persistir la igualdad, definición por penales. Solo la final se jugará en sede neutral, a confirmar por la organización.

Expectativa en Santa Fe

Con un rendimiento firme y una propuesta que prioriza la solidez colectiva, Unión llega en uno de sus mejores momentos del semestre. El objetivo inmediato será cerrar de la mejor manera la fase regular ante Belgrano en Córdoba, y luego afrontar los playoffs con la misma mentalidad que lo llevó a clasificarse con una fecha de antelación.

LEER MÁS: Unión, adentro: el empate ante Barracas y la caída de Banfield le dieron el pasaje a los playoffs

Sea en Santa Fe o fuera de casa, el equipo de Leo Madelón ya demostró que está listo para dar pelea en la instancia decisiva del Clausura 2025.

Unión Clausura playoffs
Noticias relacionadas
union y colon, firmes en la punta del clausura narela gomez

Unión y Colón, firmes en la punta del Clausura Narela Gómez

daniel vila: al titulo hay que sonarlo, creerlo y trabajarlo

Daniel Vila: "Al título hay que soñarlo, creerlo y trabajarlo"

union visita a quimsa en santiago del estero en busca de la recuperacion

Unión visita a Quimsa en Santiago del Estero en busca de la recuperación

blindado: union encontro otra vez su fortaleza defensiva en el momento justo

Blindado: Unión encontró otra vez su fortaleza defensiva en el momento justo

Lo último

Estos son los afortunados que salieron sorteados este lunes y se quedan con uno de los Créditos Nidos

Estos son los afortunados que salieron sorteados este lunes y se quedan con uno de los Créditos Nidos

Unión, en zona de privilegio: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Clausura 2025

Unión, en zona de privilegio: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Clausura 2025

Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Último Momento
Estos son los afortunados que salieron sorteados este lunes y se quedan con uno de los Créditos Nidos

Estos son los afortunados que salieron sorteados este lunes y se quedan con uno de los Créditos Nidos

Unión, en zona de privilegio: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Clausura 2025

Unión, en zona de privilegio: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Clausura 2025

Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

La Assal emitió un alerta alimentaria para la avena instantánea Dicomeré Sin Gluten

La Assal emitió un alerta alimentaria para la avena instantánea Dicomeré Sin Gluten

Ovación
Medrán, sin cassette: Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista

Medrán, sin cassette: "Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista"

Unión, en zona de privilegio: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Clausura 2025

Unión, en zona de privilegio: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Clausura 2025

Eduardo Ramenzoni apuntó contra Darío Herrera: Fue un papelón para favorecer a Barracas Central

Eduardo Ramenzoni apuntó contra Darío Herrera: "Fue un papelón para favorecer a Barracas Central"

Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Alessio, tras la victoria de Unión en Santiago: Este equipo mostró carácter y madurez

Alessio, tras la victoria de Unión en Santiago: "Este equipo mostró carácter y madurez"

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Superlógico el tributo redondo llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL

Superlógico "el tributo redondo" llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL