Unión inicia una seguidilla importante con los mismos intérpretes

Unión recibirá este domingo a Huracán, con el equipo inicial que viene de golear a Instituto. Después viajará a Mendoza y cerrará siete días intensos en Avellaneda

Unión está listo para volver a presentarse ante su gente, que en la siesta del domingo llenará el 15 de Abril para el cotejo ante Huracán.

Si bien la premisa para Madelón es seguir sumando puntos a nivel doméstico, el mano a mano frente a River seguramente lo afrontará con lo mejor que tiene a mano para intentar acceder a cuartos de final de Copa Argentina.

Un equipo que empieza a tener una base sólida

Esas dos semanas que tuvo Madelón para ensayar, observar jugadores, preparar diversas tácticas y saltar a la cancha con lo que consideraba era lo mejor, es lo que en definitiva terminó haciendo en Alta Córdoba.

Tomó la decisión de darle una oportunidad a Maizon Rodríguez, le confió el regreso a Franco Fragapane, y apostó por Marcelo Estigarribia.

La practicidad con la cual goleó a Instituto, sin expulsados ni lesionados post cotejo, terminan inclinando la balanza para apostar a esos once que tienen por delante tres encuentros ante rivales de fuste.

Volver a ganar en Santa Fe

Si bien será apenas el tercer partido del certamen Clausura, desde el regreso de Madelón al club, empató antes con Belgrano, perdió los dos partidos por Sudamericana, doblegó a Estudiantes y empató con Tigre.

Como dato positivo es que no le convirtieron goles en esta parte del año, algo que trabajó el estratega para después empezar a pensar en la posesión del balón, generación de situaciones y conversión.

Huracán llega herido después de quedar eliminado en la Copa Sudamericana ante Once Caldas. En principio, el 11 del Tate será: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.