Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión inicia una seguidilla importante con los mismos intérpretes

Unión recibirá este domingo a Huracán, con el equipo inicial que viene de golear a Instituto. Después viajará a Mendoza y cerrará siete días intensos en Avellaneda

Ovación

Por Ovación

23 de agosto 2025 · 13:10hs
Unión inicia una seguidilla importante con los mismos intérpretes

Unión está listo para volver a presentarse ante su gente, que en la siesta del domingo llenará el 15 de Abril para el cotejo ante Huracán.

Si bien la premisa para Madelón es seguir sumando puntos a nivel doméstico, el mano a mano frente a River seguramente lo afrontará con lo mejor que tiene a mano para intentar acceder a cuartos de final de Copa Argentina.

Un equipo que empieza a tener una base sólida

Esas dos semanas que tuvo Madelón para ensayar, observar jugadores, preparar diversas tácticas y saltar a la cancha con lo que consideraba era lo mejor, es lo que en definitiva terminó haciendo en Alta Córdoba.

Tomó la decisión de darle una oportunidad a Maizon Rodríguez, le confió el regreso a Franco Fragapane, y apostó por Marcelo Estigarribia.

La practicidad con la cual goleó a Instituto, sin expulsados ni lesionados post cotejo, terminan inclinando la balanza para apostar a esos once que tienen por delante tres encuentros ante rivales de fuste.

LEER MÁS: VIDEO: jugadores de Unión recorrieron la renovada sede social

Volver a ganar en Santa Fe

Si bien será apenas el tercer partido del certamen Clausura, desde el regreso de Madelón al club, empató antes con Belgrano, perdió los dos partidos por Sudamericana, doblegó a Estudiantes y empató con Tigre.

Como dato positivo es que no le convirtieron goles en esta parte del año, algo que trabajó el estratega para después empezar a pensar en la posesión del balón, generación de situaciones y conversión.

Huracán llega herido después de quedar eliminado en la Copa Sudamericana ante Once Caldas. En principio, el 11 del Tate será: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Unión Huracán
Noticias relacionadas
torneo oficial u21: se jugo de manera parcial la fecha 19

Torneo Oficial U21: se jugó de manera parcial la Fecha 19

la reserva de union perdio con huracan en santa fe y desaprovecho la chance de ser lider

La reserva de Unión perdió con Huracán en Santa Fe y desaprovechó la chance de ser líder

union vendera entradas en santa fe para el partido con river

Unión venderá entradas en Santa Fe para el partido con River

union debe seguir esperando: racing rechazo una millonaria oferta de napoli por nardoni

Unión debe seguir esperando: Racing rechazó una millonaria oferta de Napoli por Nardoni

Lo último

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

Último Momento
Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

Unión inicia una seguidilla importante con los mismos intérpretes

Unión inicia una seguidilla importante con los mismos intérpretes

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: 32 pilotes, tres columnas y las primeras vigas en marcha

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: 32 pilotes, tres columnas y las primeras vigas en marcha

Ovación
Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se completa la última fecha del Apertura Marcos Méndez

Se completa la última fecha del Apertura Marcos Méndez

Mirá cómo viene Colón con el arbitraje de Bruno Amiconi

Mirá cómo viene Colón con el arbitraje de Bruno Amiconi

Argentina goleó a Nicaragua en el inicio de la AmeriCup

Argentina goleó a Nicaragua en el inicio de la AmeriCup

Policiales
Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"