Torneo Oficial U21: se jugó de manera parcial la Fecha 19

El Torneo Oficial U21 de Básquet dejó por la Fecha 19 triunfos de Almagro, Unión, Macabi y República del Oeste. Todo el repaso

23 de agosto 2025 · 08:31hs
Torneo Oficial U21: se jugó de manera parcial la Fecha 19

Este viernes se disputó gran parte de la Fecha 19 del Torneo Oficial U21 de Básquet, donde Banco Provincial es puntero e invicto.

El cotejo entre Colón (SF) y Rivadavia Juniors pasó a reprogramación. Los cuatro primeros al cierre de la fase regular pugnarán por el título.

LEER MÁS: Argentina goleó a Nicaragua en el inicio de la AmeriCup

TORNEO OFICIAL U21 - FECHA 19

Viernes 22 de agosto

El Quillá 59 (Nicolás Poloni 17) - Almagro 67 (Gonzalo Lozicki 24)

Alma Juniors 61 (Santiago Blainq 18) - Unión (SF) 103 (Fabricio Gómez 19)

Macabi 75 (Pedro Cogliano 29) - Regatas (SF) 73 (Agustín Sorba 16)

CUST 71 (Santino Welschen 23) - República del Oeste 94 (Agustín Ríos 16)

Gimnasia 20 - Santa Rosa 0

Regatas Coronda 0 - Banco Provincial 20

Colón (SF) vs. Rivadavia Juniors (pasó a reprogramación)

TABLA DE POSICIONES

Banco Provincial 19-0; República del Oeste 16-3; Rivadavia Juniors 15-3; Colón (SF) 13-5; Almagro 13-6; Unión (SF) 12-7; Gimnasia 11-8; Regatas (SF) 8-11; Macabi 7-12; El Quillá 6-13; Alma Juniors 5-14 y CUST 3-16

Torneo Oficial Unión
