VIDEO: jugadores de Unión recorrieron la renovada sede social

Unión posteó un video donde varios jugadores del plantel profesional recorrieron la sede social y además compartieron un grato momento con alumnos del IPEI

No todo es fútbol en Unión aunque gran parte de su masa societaria espere con ansias un fin de semana, o bien una presentación de su equipo que ahora tiene el comando de Leonardo Madelón.

Con un plantel que se prepara para afrontar una semana intensa, con tres partidos, viajes en el medio, pero la sensación grata de estar pasando por un buen momento.

LEER MÁS: ¿Cuándo fue la última victoria de Unión ante Huracán en Santa Fe?

Independientemente de esto, también en este camino de sentar las bases para la construcción de pertenencia, jugadores del equipo rojiblanco se dieron una vuelta por la renovada sede social, además de alterar el ritmo del IPEI, sorprendiendo a los alumnos del establecimiento educativo.

Marcelo Estigarribia, Augusto Solari, Valentín Fascendini y Julián Palacios se sacaron fotos, compartir un momento diferente al día laboral, que también fue recibido de manera grata por los chicos y chicas.