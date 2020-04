Marcelo Martín fue vicepresidente en la anterior gestión de Luis Spahn, aunque luego se alejó por diferencias con el actual presidente. No participó de la última elección llevada a cabo en junio del año pasado y en noviembre de 2019 lanzó de manera oficial una nueva agrupación encabezada por él que se llama Tate Campeón.

En los últimos tiempos Martín se mostró crítico de Spahn, sobre todo en lo que refiere a las ventas que se realizaron en los últimos tiempos, concretamente a la de Yeimar Gómez Andrade en donde considera que el club dejo de percibir 700.000 dólares como estaba estipulado en la cláusula.

En diálogo con Radio Gol 96.7 el exdirigente rojiblanco habló sobre distintos temas que conciernen a la vida política e institucional de Unión, pero además se refirió a la polémica que se generó en cuanto a un torneo con más equipos suprimiendo los descensos.

LEER MÁS: "El DT de Unión debe ser el menor pago del fútbol argentino"

"No me parecen bien estos procesos de 10 años al frente de una institución, no tiene que ver con las personas, sino con formas. La gestión de Spahn tuvo cosas buenas y cosas malas. Si me preguntás te digo que estamos mucho mejor que cuando asumió en el club. Pero también que hay muchísimo por mejorar, no hacemos antispahnismo, sino tratar de mejorar los déficits de la gestión Spahn". expresó Martín.

En relación a las críticas que realizó en los últimos tiempos indicó: "Nosotros entendimos que Union es una gran pasión, no es solo los socios, sino también una masa muy importante de hinchas que pretenden tener información. Por ese motivo presentamos dos notas al club y no tuvimos respuestas y allí salimos a explicarlo públicamente. No se trata de tirar piedras sino informar respecto al dinero que entró y salió del club por las ventas".

image.png

Para luego agregar "Hubo un error muy serio en la transferencia de Yeimar porque el Seattle Sounders FC no hizo uso de la cláusula como informó Unión a través de las redes sociales. Preguntamos cuestiones muy puntuales, sobre como se arma o se desarma el patrimonio. En consecuencia, existió un muy fuerte error de gestión y no hablo de cuestion delictual. Yeimar se debió ir por 2.000.000 de dólares y se fue por 1.300.000, no digo que haya cosas raras, pero sí un error de gestión.

"Nosotros queremos hacer cosas mejores, pero hay que transparentar las cosas y explicar los detalles de la venta. Todo va cambiando, yo no reniego de la gestión en la que estuve, me hago cargo de lo bueno y lo malo que hicimos. No tenemos complejos en decir que se hacen cosas buenas y también malas", aseguró.

LEER MÁS: Una de cal y una de arena para Luis Spahn

Consultado por la crítica de Claudio Gugnali, respecto a que Unión no tiene un proyecto respondió: "El proyecto de Unión hace mucha agua, hay que mejorarlo sustancialmente ya que los resultados no son consecuencia de un desarrollo lógico, no se si plantearlo como un fracaso, pero sí que hay que meter mano porque no se cumplieron las expectativas".

Cuando le preguntaron si Spahn puso planta en el club manifestó: "Yo estoy convencido que Spahn puso dinero en Unión, porque yo lo vi, pero no se puede determinar cuánto, cómo y dónde. Ahora hay una instancia judicial que se llevó la documentación, mediante un requerimiento fiscal. Pero cuando se devuleva esa documentación podremos tener mayores precisiones para adquirir la mayor dosis de transparencia",

Por último sobre la posibilidad de que no haya descensos y se aumente la cantidad de equipos opinó: "El torneo de 22 equipos es lo más adecuado, ese número te da para jugar dos ruedas sin utilizar fechas entre semana y un esquema económico de subsistencia para los equipos chicos ya que el dinero se reparte entre 22 equipos. El campeonto de 30 era un torneo chino, por lo cual debemos ser serios, tener previsibilidad, cómo vamos a vender el fútbol argentino si no sabemos de que manera se juega. Hace años se acordó llegar a un torneo de 22 equipos para mejorar el producto, por lo cual sería una equivocación volver sobre nuestros pasos. Debemos respetar lo acordado".