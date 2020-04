"El DT de Unión debe ser el menor pago del fútbol argentino"

Claudio Gugnali extécnico de Unión guarda un grato recuerdo del club y siempre manifestó sus ganas de volver, sin embargo sus diferencias con el presidente Luis Sphan lo alejan de Santa Fe. Aún así está interiorizado de lo que ocurre en el club y se muestra muy crítico de la gestión actual.

En diálogo con Radio Gol 96.7 Gugnali habló y disparó con munición gruesa, dejó varias frases contundentes, pero advirtiendo que el único camino que tiene Unión es invertir en las inferiores y dejar de pagarle mucho al técnico de Primera División, para invertir en un predio.

"Yo tengo un pasaje de vuelta guardado para volver a Unión, pero mi posibilidad de hacerlo ahora es nula, ojalá Martín (Zuccarelli) de quien tengo un gran concepto pueda elegir bien al nuevo entrenador y tenga la libertad para hacerlo eso es lo que espero", comenzó diciendo.

"Estoy muy lejos, te diría en lado opuesto al manejo de Unión, al proyecto deportivo si se lo puede llamar proyecto. Desde que me fui, Unión no avanzó en nada. Más allá del gran esfuerzo de los dirgentes y de un presidente (Spahn) que dijo que hizo un gran esfuerzo económico para mantener la estructura del club. Pero fue plata mal invertida, Unión no cambió en nada sigue con las mismas necesidades y un escaso futuro", sentenció.

En otro tramo de la charla expresó: "Unión no tiene otro camino que autofinaciarse y para eso lo debe hacer a través de las inferiores. Por ello el cuerpo técnico de Unión debe ser el menos pago del fútbol argentino y los entrenadores de las inferiores los mejores pagos. Y ese dinero invertirlo en un predio como lo hizo Colón, aunque a los hinchas les duela".

"Se debe promover y fecundar la semilla que sea el futuro del club, desde la escuelita de fútbol que lleva el nombre de Diego Barisone hasta el último profesional deben convivir en un lugar que tenga la bandera y el sentimiento de Unión. Yo vengo de un club como Estudiantes que tiene un predio, al igual que Vélez y Lanús, todos tienen su villa deportiva. Los equipos que se ponen de pie en serio, que imponen un sello son los que empiezan de abajo hacia arriba", aseguró.

Y cerró: "En Unión erraron el camino y lo siguen haciendo. Contra la plata y el poder, lo unico que lo puede contrarrestar es la pertenencia, el amor por la camiseta no pasa de moda. Pasa que hay tantos negocios de gente que llega a un club para solo hacer negocios y no les interesa el club. Si hay lugar para los negocios que lo hagan pero que no le caguen la vida al club, Unión esta planchado más allá de estar jugando una Copa, Colón jugó una final y ahora esta peleando el descenso. La realidad es que los chicos de inferiores no tienen vestuarios para cambiarse, no se pueden bañar y entrenan abajo de los árboles".