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Unión lanza jornada de ciencias del deporte con foco en alto rendimiento

El Club Atlético Unión organiza una jornada de dos días intensivos con especialistas en salud, tecnología y preparación física.

Ovación

Por Ovación

20 de marzo 2026 · 18:09hs
Unión lanza jornada de ciencias del deporte con foco en alto rendimiento

Unión impulsa una Jornada de Ciencias del Deporte orientada al alto rendimiento, con un enfoque integral que articula preparación física, control de cargas y salud del futbolista. La actividad será presencial los días 27 y 28 de marzo, con disertaciones de especialistas en áreas clave.

Formación aplicada al rendimiento

La propuesta está diseñada para entrenadores, preparadores físicos, estudiantes y profesionales vinculados al deporte que buscan actualizar metodologías de entrenamiento. El eje estará puesto en la optimización del rendimiento competitivo, incorporando herramientas científicas aplicadas al fútbol moderno.

Entre los contenidos destacados aparecen el análisis del sistema cardiovascular en el deportista, la neurociencia aplicada a la toma de decisiones en campo, y el uso adecuado de la suplementación, con foco en la creatina como recurso ergogénico.

Disertantes y ejes temáticos

El cronograma incluye exposiciones de reconocidos profesionales. El Dr. Roberto Peidro abordará “El corazón del deportista”, mientras que el Lic. Mario Mouche profundizará en la neurociencia aplicada al alto rendimiento. Desde el ámbito académico, la Universidad Favaloro expondrá sobre “Creatina y suplementación deportiva”, en tanto que el Mg. Sebastián Villalba desarrollará el impacto de la tecnología, la inteligencia artificial y el monitoreo de cargas en la planificación.

Además, el Lic. Rodrigo Pereyra tratará el desarrollo eficaz de la fuerza y la musculación, clave para sostener la intensidad en competencia, y el Dr. Wagner Eduardo analizará el rol del médico dentro y fuera del campo de juego, fundamental en la prevención y recuperación de lesiones.

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Ciencia y fútbol: una alianza estratégica

En el fútbol actual, el rendimiento ya no depende solo del talento, sino de la gestión integral de variables físicas, cognitivas y médicas. En ese contexto, iniciativas como esta jornada permiten profundizar en conceptos como la periodización táctica, el control de la carga interna y externa y la prevención de lesiones musculares.

Unión apuesta así a consolidar un espacio de formación que acerque el conocimiento científico al día a día del entrenamiento, en línea con las exigencias de un deporte cada vez más dinámico, intenso y profesionalizado.

Unión ciencias del deporte Fútbol
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