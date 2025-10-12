Madelón, entre volver a las fuentes en Unión o profundizar los cambios

Leonardo Madelón ya le apunta al partido ante Defensa y Justicia, donde Unión buscará levantar cabeza en el sprint final del Clausura.

Unión se prepara para recibir a Defensa y Justicia el próximo martes 21 de octubre, a las 19.15, en el estadio 15 de Abril, con la necesidad de un triunfo que reactive su rumbo en el Torneo Clausura.

Tras sufrir dos derrotas consecutivas, ante Aldosivi en Santa Fe y Central Córdoba en Santiago del Estero, el equipo de Leonardo Madelón vuelve a encontrarse con señales de alerta en la lucha por mantener la categoría y la ilusión de alcanzar los octavos de final , algo que el club nunca logró desde que el torneo se juega en formato de copa.

De cara al compromiso, la buena noticia para el entrenador es que no hay jugadores suspendidos. Además, Marcelo Estigarribia, quien disputó todo el segundo tiempo ante Central Córdoba, estaría en condiciones de volver a la titularidad.

La otra incógnita pasa por Julián Palacios, cuyo regreso dependerá de su recuperación y del bajo rendimiento de Augusto Solari y Nicolás Palavecino en la derrota anterior.

Marcelo Estigarribia Prensa Unión

En tanto que la otra buena noticia para Madelón pasa por Diego Armando Díaz, a quien le dieron el alta tras los exhaustivos estudios que se le realizaron tras la descompensación de hace una semana, y será otra opción ofensiva para el equipo rojiblanco.

¿Vuelve a las fuentes ante Defensa?

Todo indica que Madelón podría optar por un regreso a las fuentes, con Palacios y Estigarribia dentro de los once iniciales, o bien profundizar los cambios que no dieron resultado ante Central Córdoba, en busca de un equipo más sólido y equilibrado para el sprint final del torneo.

Por lo pronto, se perfila un 4-4-2, con Estigarribia y Cristian Tarragona como dupla ofensiva, mientras que durante la semana se evaluarán posibles modificaciones en posiciones clave, donde el equipo ha mostrado vulnerabilidades en los últimos encuentros.

Con la presión por los puntos y la permanencia, Madelón tiene la misión de recuperar regularidad y confianza en su equipo, buscando que Unión vuelva a sumar de a tres y mantenga viva la esperanza de cumplir los objetivos de la temporada.