Unión lo dio vuelta y Rocky Balboa dejó nocaut a Sarmiento

Unión logró un triunfo importantísimo, no solo por los tres puntos que sumó, sino porque el equipo supo revertir la historia y dio vuelta el resultado. En una muestra de carácter y templanza, el elenco rojiblanco se sobrepuso a la adversidad y en el segundo tiempo producto de los cambios realizados por el Kily González se fue victorioso de Junín.

De esta manera, el Rojiblanco mantiene el invicto jugando como visitante, con dos victorias y dos empates. Suma 12 en la zona B y además se escapa de las últimas posiciones de la tabla de puntos y de promedios. Y de paso, llega al partido contra Boca con el ánimo por las nubes.

En un primer tiempo en el que pasó muy poco frente a los arcos, la diferencia la marcó la jerarquía y la experiencia de Lisandro López quien con un anticipo ofensivo a los 35' puso a Sarmiento arriba en el marcador. Un centro desde la derecha de Iván Morales encontró al inoxidable Licha quien en su cumpleaños número 41 metió un derechazo furibundo para el 1-0.

Unión no hizo los relevos pertinentes, porque Bruno Pittón no estaba en su sector, porque Franco Pardo no pudo obstruir el centro de Morales y Nicolás Paz se dejó anticipar por López. Todas malas coberturas, llevaron al Tate a estar perdiendo al cabo de la primera etapa. De manera injusta, pero pagando demasiado caro una desatención defensiva.

En lo que refiere a los primeros 45', fue Unión el que siempre tuvo la pelota, pero como es costumbre, no supo qué hacer con ella. Le faltó conexión y profundidad, por lo cual, Sarmiento se sintió cómodo en el papel secundario, aún cuando era local. Y es que los intentos de Unión no generaban peligro y eso hizo que Fernando Monetti no tuviera trabajo.

La más clara para el Tate llegó a los 44' con una buena acción de Mauro Pittón quien ingresó al área con pelota domina y tocó hacia un costado para Gonzalo Morales. Pero el remate del Toro no fue nada bueno y el balón se fue varios metros por encima del horizontal. Antes había probado Valentín Fascendini con un cabezazo que se fue por arriba del travesaño.

Todo muy forzado lo de Unión en ataque, frente a un rival que esperó con mucha gente atrás, reduciendo espacios y buscando salir de contra. Y justamente el gol del Kiwi llegó con un pelotazo largo que luego resolvió Morales con un centro rasante y el Licha con una definición certera.

De ninguna manera el elenco local hizo méritos como para estar arriba en el marcador. Pero supo aprovechar la única chance que tuvo y la sapiencia de López hizo la diferencia. El Kily tuvo que hacer un cambio obligado a los 12' con la salida de Mateo Del Blanco que se fue lesionado por un pisotón de Morales que pudo haber sido expulsado y en su lugar ingresó Bruno Pittón.

En el inicio del segundo tiempo se repitió la tónica de la primera etapa. Unión con la pelota y Sarmiento contragolpeando. Y en ese trámite de juego, Sarmiento estaba más cerca del segundo que el Tate del empate. El lateral Franco Paredes le ganó la espalda a Bruno Pittón y remató al primer palo, pero las manos firmes de Campisi mandaron el balón al córner.

Y minutos después, Ivan Morales aprovechó un pase involuntario de Adrián Balboa y con espacios superó en velocidad a Pardo y cuando se aprestaba a definir, en una recuperación notable, Paz fue al piso y le tapó el disparo que terminó en el tiro de esquina. Unión no reaccionaba y el Kiwi se sentía muy cómodo.

Sin embargo y en el peor momento del Rojiblanco llegó el empate. Un tiro libre al área del equipo local, permitió observar un agarrón de la camiseta de Rocky Balboa por parte de Fernando Godoy. El VAR lo llamó a Luis Lobo Medina y el árbitro decidió marcar la pena máxima.

A los 19' Lucas Gamba se paró de frente al arco y con una gran ejecución de derecha decretó el 1-1. El remate se ubicó bien pegado al caño derecho, ya que Monetti se arrojó bien, pero la precisión del disparo hizo imposible que llegara a tocar el balón. Cuando peor jugaba, el Tate llegó al empate.

Con el resultado igualado, el partido se hizo de ida y vuelta, ya que Sarmiento comenzó a arriesgar más y eso hizo que aparecieran los espacios. Llegó el Kiwi con una media vuelta de López que Campisi controló sin dar rebote y Unión insinuaba con las corridas de Gamba y la presencia en el área de sus dos centrodelanteros.

Pero en medio de esa paridad, Unión sacó provecho de una gran definición de Balboa dentro del área. Y es que atacante rojiblanco aguantó el balón de espaldas soportó la embestida de Emanuel Hernández y con una media vuelta cruzada ubicó el balón bien lejos de Monetti para el 2-1. Definición de goleador la de Rocky Balboa.

Y a los 40' Balboa tuvo en sus pies el tercero, pero el remate debajo del arco se fue desviado. La situación llegó luego de una buena combinación entre Federico Vera y Nicolás Orsini y el delantero metió un centro rasante que encontró a Balboa. Sin dudas que las variantes realizadas por el Kily revitalizaron y mucho al equipo.

Esta vez los cambios fueron determinantes para que Unión lograra dar vuelta el resultado, obteniendo una victoria fundamental para confirmar lo que había sido la goleada ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Los delanteros volvieron a marcar y esa eficacia fue clave para obtener su segundo triunfo consecutivo y mantener el invicto como visitante

Síntesis

Sarmiento: 22-Fernando Monetti; 32-Franco Paredes, 16-Juan Cruz Guasone, 2-Juan Manuel Insaurralde, 27-Emanuel Hernández,33-Gabriel Díaz; 8-José Mauri, 6-Fernado Godoy, 10-Sergio Quiroga; 18-Iván Morales y 7-Lisando López. DT: Israel Damonte.

Unión: 1-Nicolás Campisi; 32-Nicolás Paz, 34-Franco Pardo, 13-Valentín Fascendini, 11-Mateo Del Blanco; 19-Tiago Banega, 5-Joaquín Mosqueira, 28-Mauro Pittón, 7-Mauro Luna Diale; 18-Lucas Gamba y 9-Gonzalo Morales. DT: Cristian González.

Goles: PT 35' Lisandro López (S), ST 19' Lucas Gamba (U), 34' Adrián Balboa (U).

Cambios: 12' Bruno Pittón x Del Blanco (U), ST' 9' Federico Vera x Banega (U), Nicolás Orsini x Morales (U), Adrián Balboa x Fascendini (U), 12' Agustín Fontana x Morales (S), 21' Alfredo Amarilla x Mauri (S), Joaquín Gho x Quiroga (S), 32' Manuel Mónaco x López (S), Yair Arsimendi x Díaz (S), 42' Patricio Tanda x Gamba (U).

Amonestados: Morales, Mauri y Godoy (S), Vera y Mosqueira (U).

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: Eva Perón.