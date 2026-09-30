Casa Unión: La deuda que mantiene la dirigencia con la familia Malvicino

La comisión directiva que preside Luis Spahn mantiene una deuda de tres meses por la compra del predio que fue adquirido en noviembre del 2025

Unión mantiene una deuda con la familia Malvicino por el predio que adquirió en noviembre del año pasado.

El 20 de noviembre de 2025, la dirigencia rojiblanca encabezada por Luis Spahn anunciaba la compra del predio Casasol que pasaba a llamarse Casa Unión.

En ese momento, el presidente rojiblanco se mostró con las hijas de Ángel Malvicino , dado que el predio pertenecía a la familia Malvicino.

Unión mantiene una deuda por el predio adquirido

Lo cierto es que no trascendieron cifras del acuerdo, pero se menciona extraoficialmente, que el monto de la inversión ascendía a 1.300.000 dólares a pagar en 13 cuotas de 100.000 dólares.

Este miércoles, Radio Gol 96.7, informó sobre el malestar de la familia Malvicino, dado que el club mantiene una deuda de tres meses que asciende a 300.000 dólares.

En el momento de la firma, se estipuló una cláusula que marcaba que en caso de acumular un trimestre sin pagar, los propietarios legales están facultados para hacer caer el contrato de manera automática y ejecutar una orden de desalojo sobre el predio deportivo.

LEER MÁS: Unión: Encuentro Unionista intimó a la Comisión Directiva que preside Luis Spahn

No obstante, la información indica que la familia Malvicino no ejecutará esa cláusula, por lo cual no avanzará por la vía judicial descartando la chance de un desalojo.

La buena predisposición se mantiene por una cuestión afectiva, pero existe malestar con el presidente Spahn dado que este atraso no es el primero desde que se firmó la operación.

No solo por la deuda que arrastra, sino porque en todo este tiempo, ni Spahn ni tampoco otros dirigentes se comunicaron con las hijas de Ángel Malvicino para pedir disculpas o acercar una respuesta.