Unión: Encuentro Unionista intimó a la Comisión Directiva que preside Luis Spahn

En las últimas horas, la agrupación Encuentro Unionista presentó dos notas intimando a la Comisión Directiva que preside Luis Spahn y también a la Comisión Revisora de Cuentas

Encuentro Unionista le pide respuestas a la dirigencia de Unión.

La oposición en Unión se mantiene activa y exige respuestas. Por ello, en las últimas horas, la agrupación Encuentro Unionista presentó de manera formal dos notas dirigidas a la Comisión Directiva que preside Luis Spahn y a la Comisión Revisora de Cuentas.

Ambas son de carácter extrajudicial y piden una respuesta en el plazo de cinco días hábiles, respecto a lo que sucedió con los cheques rebotados, las inhibiciones que en su momento pesaron sobre el club y las deudas que mantiene la institución.

Encuentro Unionista exige respuestas

Así las cosas, Encuentro Unionista reclama respuestas por parte de la dirigencia, dado que el 22 de julio habían presentado una nota en mesa de entrada que nunca fue contestada.

Por ese motivo y después de dos meses de silencio por parte de la comisión directiva, volvieron a la carga exigiendo que informe sobre lo solicitado hace más de 60 días.

Entre los temas específicos se encuentran las inhibiciones y embargos que sufrió el club, como así también sobre los cheques rechazados y el endeudamiento. Y también el balance de caja trimestral.

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A su vez, el documento presentado advierte que en caso de no tener respuestas, darán por agotada la vía institucional la agrupación avanzará con denuncias ante la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) para solicitar la fiscalización del club.

Además de evaluar acciones civiles para determinar responsabilidades personales de los dirigentes por eventuales perjuicios al patrimonio de la entidad rojiblanca.

Por otra parte, Encuentro Unionista notificó a la Comisión revisora de cuentas, exigiéndole que rinda cuentas sobre qué controles, auditorías o revisiones contables realizó en estos dos meses respecto a los puntos señalados.