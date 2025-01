Unión, entre Mauricio Martínez y el Colo Gil para la mitad de la cancha

Unión arrancará este sábado su pretemporada en Casasol con cuatro caras nuevas y otros jugadores que ya no estarán presentes porque se les terminó su contrato. Mientras tanto, los dirigentes trabajan en renovaciones pero también en contrataciones, ya que la idea de Cristian González es sumar a un volante central.

No corren en Unión las opciones de los juveniles Ruberto, Zabala y Giménez de River

LEER MÁS: Identidad Unionista cruzó al presidente de Unión: "Difusa es su gestión"

Además, el puesto de volante central era uno de los que más falencias tenía en cuanto a cantidad y también en calidad en las últimas temporadas, por lo cual Kily González pretende un salto de calidad con la llegada de un jugador de suma jerarquía.

Mauricio Martinez.jpg @RosarioCentral

Vale recordar que en relación a la temporada anterior ya no formarán más parte del plantel Tiago Banega y Patricio Tanda, a quienes se les terminó el contrato y como no estuvieron en los planes del DT de Unión no se hizo ningún tipo de esfuerzo por retenerlos.

Caramelo Martínez y Leo Gil, las obsesiones de Unión

Cristian González manifestó en varias oportunidades que había jugadores a los cuales buscó en su momento, que se negaron a venir como consecuencia de la inhibición en FIFA. Pero que habían cambiado su parecer y que ahora lo estaban llamando para venir, como consecuencia de la muy buena campaña que se cerró en 2024, que lo llevó a Unión a clasificarse a la Sudamericana.

Leonardo Gil.jpg

Por lo que se pudo saber, Mauricio Martínez está muy dispuesto a llegar a Unión, y en permanente contacto con integrantes del cuerpo técnico de Kily González e incluso de los dirigentes. Pero tiene dos años más de contrato con Rosario Central, y se habla de ofertas de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde ya jugó, y de San Pablo de Brasil.

LEER MÁS: Dos buenas noticias para Unión y una que no lo es tanto

En tanto que Leonardo Gil viene de jugar en Colo Colo, y desde lo económico, en la previa, parecería ser una negociación inviable. Sin embargo, los dirigentes, como lo reflejó el mismo Luis Spahn, están dispuestos a hacer un esfuerzo para contentar a Kily González, de cara a las competencias del 2025.

De esta manera volverá a Unión a los etnrenamientos, con muchas dudas en torno a la continuidad de Joaquín Mosqueira, por el que sigue insistiendo Talleres, y con dos anhelos de Kily González para el puesto, como lo son el Caramelo Martínez y el Colo Gil.