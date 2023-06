El Unión de Méndez apela a la solidez con medio equipo integrado por jugadores de inferiores

Para esto, el DT Sebastián Méndez tuvo que insistir y encontrar variantes. Probó nombres y varios esquemas, hasta que el 5-2-3 le dio respuestas. Pero un gen de esta base está sustentado en apostar por la solidez y tratar de ser lo más letal posible. Esta idea la integran seis jugadores formados en las inferiores en la alineación titular. En pocas palabras, más de medio equipo.

Siempre se dice que en los momentos calientes los que deben jugar son los de experiencia, pero Gallego notó que los pibes estaban mejor y no dudó. Los resultados están a la vista. Ante la Lepra estuvieron nuevamente Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderón, Kevin Zenón, Imanol Machuca y Jerónimo Dómina.

Unión-Newell's.jpg Ante Newell's, Unión presentó una formación con seis jugadores surgidos de las inferiores. Prensa Unión

Otro detalle que no se pasa por alto es que, de las cuatro incorporaciones para este campeonato, solo juega uno: el colombiano Yeison Gordillo, que fue quizás la figura en el estadio Marcelo Bielsa. Los niveles de Oscar Piris, Luciano Aued y Thiago Vecino –directamente no es más tenido en cuenta– no cumplen las expectativas.

Lo concreto es que Unión era un equipo con mandíbula floja, que en el primer golpe se derrumbaba, pero luego del cotejo ante Central Córdoba metió una corrida de un solo gol en contra en estos últimos cuatro partidos y marcó cinco. Una performance para llegar a las 18 unidades y encontrar la ansiada recuperación.