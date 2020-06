Unión mira de reojo el interés de un grande por Soldano

Los dirigentes de Unión transitan jornadas importantes y están en las puertas de tomar decisiones que directamente marcarán el futuro, de por sí distinto a años anteriores por la pandemia de coronavirus.

No hay oficialización de Juan Azconzábal como DT, aunque varias determinaciones en cuanto a no renovar contratos nacieron a partir del pensamiento del Vasco, aún en Chile para desvincularse de Deportes Antofagasta.

La difícil situación económica jugará un rol preponderante en el armado de planteles, con lo cual Unión ya viene mostrando señales elocuentes al especular con el desarrollo de la curva de contagios de Covid-19, lo que le posibilitó ahorrarse varios meses de sueldo en cuerpo técnico.

Y también, entre los futbolistas que no seguirán, los que volverán y no serán tenidos en cuenta, más los que partieron en su momento y todavía no se pudieron cobrar las operaciones, aparece un caso particular que UNO Santa Fe fue detallando en los últimos meses.

En este caso se trata de Franco Soldano, que en su momento fue vendido a Olympiakos de Grecia, pero no logró adaptarse y por eso fue negociado, recalando en Boca, donde tuvo altibajos pero al fin y al cabo se coronó campeón de la extinta Superliga.

Franco Soldano.jpg Unión tiene el 15% de la renta en una transferencia de Soldano. Internet

Soldano termina este martes 30 de junio su vínculo con el Xeneize, y aún no está claro si finalmente los directivos intentarán extender su préstamo, teniendo en cuenta que Miguel Russo pretende que continúe. Claro que si hasta el actual monarca resignará dinero para mostrar austeridad y no piensa en comprarle el pase, en acción apareció otro elenco que mostró interés en sus servicios.

Independiente anda en búsqueda de un delantero de esas características y así lo manifestó el propio DT Lucas Pusineri, en declaraciones a La Oral Deportiva (Radio Rivadavia AM 630). "Soldano es un buen jugador y por supuesto que interesa, es un futbolista que está en consideración como muchos otros más", expresó.

Hay que recordar que Unión está atento a lo que pueda llegar a ser el futuro del artillero, fundamentalmente si se produce una transferencia que le reportaría el 15% del momento en el que se cristalice esa operación.