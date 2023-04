Unión no detiene su caída, perdió ante River y el ciclo de Munúa pende de un hilo

Desde el arranque River sometió a Unión, presionando bien arriba y manejando el balón a voluntad. Unión no podía sostener el balón ya que el partido se jugaba en campo tatengue. En el inicio estuvo muy cerca de convertir Ignacio Fernández, con un remate cruzado que se fue al lado del caño derecho del arco custodiado por Sebastián Moyano.

Sin embargo, el volante millonario tendría revancha, ya que a los 10' marcó un golazo para poner el 1-0. De un saque lateral, José Paradela metió un centro preciso y Nacho Fernández remató sin dejar picar el balón que se metió arriba pese a la estirada de Moyano. El resultado se ajustaba al trámite de juego.

Pese al gol, Unión no reaccionó y River siguió dominando. El Tate dispuso de algunos tiros de esquina y un par de pelotas quietas que no resolvió de la mejor manera. Así las cosas, en los primeros 45' no generó ninguna chance de gol y Franco Armani no tuvo trabajo. En cambio el Millonario acumuló chances para ampliar el marcador.

Primero con un remate de Paradela que se fue por encima del horizontal y luego el mismo volante debajo del arco no llegó a conectar de la mejor manera, un gran pase de Lucas Beltrán. A esa altura, era un milagro que Unión perdiera apenas por un gol y mucho más, cuando en tiempo de descuento, el remate de Rodrigo Aliendro se fue muy cerca del caño derecho.

Sin bien en algún pasaje del partido, Unión intentó reaccionar y emparejar el desarrollo, lo cierto es que no tuvo argumentos como para inquietar a River, dado que se caracteriza por ser un equipo que ofrece ventajas en defensa. Nuevamente le faltó peso en ataque, ya que Junior Marabel jugó siempre de espaldas y el único que buscó desequilibrar con algunos arranques fue Imanol Machuca.

¡GOLAZO DE NACHO FERNÁNDEZ Y VICTORIA DEL PUNTERO DEL CAMPEONATO! | River 1-0 Unión | RESUMEN

Claramente lo más positivo de Unión fue el resultado, ya que si bien se fue a los vestuarios perdiendo por 1-0, tranquilamente el cotejo se pudo definir en la etapa inicial. Y es que no hubiese estado mal si River finalizaba el primer tiempo ganando por dos o tres goles. El Tate sufrió los primeros 45', dado que nunca logró imponer condiciones.

En la segunda etapa, el partido fue el mismo que el del primer tiempo. Con River dominando y Unión esperando. El Millonario siguió generando chances de gol y el que apareció para mantenerlo con vida al equipo fue Sebastián Moyano con un par de grandes atajadas y otros disparos en donde estuvo bien ubicado.

El arquero rojiblanco le tapó un mano a mano a Lucas Beltrán y un remate dentro del área de Andrés Herrera que tapó a puro reflejo. Y además estuvo bien ubicado para mandar al córner un disparo de Miguel Borja desde afuera del área y otro remate de Palavecino que terminó en las manos de Moyano.

Sin dudas que la expulsión de Machuca a los 20' del complemento le recortó a Unión las chances de intentar una reacción. El jugador rojiblanco pecó de inocente y terminó empujando con la cabeza a Enzo Díaz, por lo cual Fernando Echenique lo expulsó. La sensación era que 11 contra 10 River iba a estirar la ventaja, pero eso no ocurrió por Moyano.

Y en los minutos finales, Unión intentó reaccionar, pero le faltó precisión en los metros finales, ya que River se mostró desordenado en el retroceso, pero el Tate falló en el pase final. Perdió y debió hacerlo por más goles, no pateó al arco y por Moyano se sostuvo con vida hasta el final, pero en líneas generales jugó un partido flojo.

Es cierto que en la previa se trataba de un resultado previsible, incluso el marcador termina siendo un premio. Pero la actuación del equipo no fue buena y casi nunca estuvo en partido, si no fuera porque había un solo gol de diferencia. Otra derrota, la segunda consecutiva y una racha de 15 encuentros sin ganar como visitante, que parece no tener fin.

Síntesis

River: 1-Franco Armani; 20-Milton Casco, 14-Leandro González Pirez, 17-Paulo Díaz, 13-Enzo Díaz; 29-Rodrigo Aliendro, 24-Enzo Pérez, 11-Nicolás De la Cruz; 10-Ignacio Fernández, 26-José Paradela; y 18-Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.

Unión: 25-Sebastián Moyano; 16-Federico Vera, 2-Franco Calderón, 3-Claudio Corvalán, 37-Lucas Esquivel; 22-Luciano Aued, 5-Yeison Gordillo; 39-Imanol Machuca, 10-Ezequiel Cañete, 34-Kevin Zenón; y 9-Junior Marabel. DT: Gustavo Munúa.

Goles: PT 10' Ignacio Fernández (R).

Cambios: ST 8' Agustín Palavecino x De La Cruz (R), 11' Daniel Juárez x Zenón (U), 25' Miguel Borja x Paradela (R), 29' Francisco Gerometta x Vera (U), Enzo Roldán x Aued (U), Thiago Vecino x Marabel (U), 40' Jerónimo Domina x Gordillo (U), 40' Ezequiel Barco x Beltrán (R), Salomón Rondón x Fernández (R).

Expulsados: Imanol Machuca (U).

Amonestados: P. Díaz y E. Díaz (R), Vera (U).

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Más Monumental.