El aura de Madelón ilumina a Unión en la goleada ante Instituto

Las apuestas de Leonardo Madelón empiezan a dar grandes resultados en Unión, para devolverle confianza y resultados a un equipo que estaba en ruinas.

16 de agosto 2025 · 11:43hs
El aura de Madelón ilumina a Unión en la goleada ante Instituto

La goleada de Unión por 4-0 ante Instituto no fue casualidad, sino el resultado de decisiones estratégicas acertadas de Leonardo Madelón, que empiezan a rendir frutos en el equipo. La lectura del partido invita a reflexionar sobre cómo los cambios y apuestas del DT marcaron la diferencia en todos los sectores del campo.

Uno a uno los aciertos de Madelón

En la defensa, la aparición del uruguayo Maizon Rodríguez fue determinante. Tras la partida del excapitán Franco Pardo a Racing, el lateral izquierdo era un punto débil del equipo. Aunque inicialmente Madelón se inclinó por Juan Pablo Ludueña, la inclusión de Rodríguez le dio personalidad, fortaleza y jerarquía a un puesto clave, complementando los aciertos previos en la última línea con el arquero Matías Tagliamonte y los refuerzos Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco, quienes consolidan el sector izquierdo y son uno de los puntos altos del equipo.

En el mediocampo, la dupla Mauricio Martínez y Mauro Pittón se transformó en el motor del equipo. No solo aportan jerarquía, temperamento y juego, sino que además han recuperado confianza con goles: Mauro marcó dos y Mauricio uno ante Instituto.

Unión goleada

Ambos jugadores habían sido relegados en el último tramo del proceso de Kily González, pero Madelón los reincorporó a sus posiciones naturales, y hoy su rendimiento es clave para el equilibrio y la contundencia del equipo. Lo mismo sucede con Franco Fragapane y Julián Palacios, que reaparecen con buen nivel y refuerzan la propuesta ofensiva y dinámica del conjunto.

La pared que rompió Estigarribia con la confianza de Madelón

En la delantera, el ingreso de Marcelo Estigarribia fue otro acierto del entrenador. El ex atacante de Atlético Tucumán respondió con un gol, rompiendo una nefasta racha que lo mantenía sin marcar desde marzo, y aportó presencia y peligro constante en el área rival.

El resultado en Córdoba representa más que una victoria: Unión cortó una racha negativa de visitante, comenzó a alejarse del fondo de la tabla y recupera ilusiones en torno a objetivos superadores. La lectura es clara: la apuesta de Madelón por jugadores relegados, refuerzos estratégicos y cambios tácticos precisos no solo funcionó en un partido, sino que empieza a delinear un equipo más sólido, equilibrado y confiado.

Si Unión mantiene esta línea y la convicción en las decisiones del DT, los frutos podrían ser mucho más que un triunfo aislado: podrían marcar el inicio de un ciclo donde el equipo recupere identidad, jerarquía y protagonismo en todas sus líneas.

