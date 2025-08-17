Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión rompió el molde: lo que tardó nueve partidos, lo hizo en media hora en Córdoba

Unión se floreó con una goleada ante Instituto, donde en un media hora concretó lo mismo que en los anteriores partidos con Leo Madelon como DT.

17 de agosto 2025 · 12:17hs
La victoria de Unión ante Instituto en Alta Córdoba dejó un dato llamativo y casi anecdótico: en apenas 25 minutos, el equipo logró marcar la misma cantidad de goles que había conseguido en toda su etapa reciente bajo la conducción de Leonardo Madelón.

La sequía goleadora antes del partido

En la era Madelón, Unión había sufrido con la definición: de los nueve partidos previos, solo había sumado cuatro goles en 810 minutos, lo que despertaba reclamos y preocupación por la falta de gol.

LEER MÁS: El aura de Madelón ilumina a Unión en la goleada ante Instituto

En lo que va del Clausura, antes del duelo en Córdoba, el Tate solo había marcado en dos encuentros: 1-0 ante Estudiantes y 1-1 frente a Boca, evidenciando la alarmante escasez ofensiva.

Una ráfaga que rompió todos los pronósticos

El partido frente a Instituto cambió el guion. A los 8 minutos, Mauro Pittón abrió la cuenta; apenas tres minutos después, Marcelo Estigarribia estiró la ventaja. A los 18, Mauricio Martínez sumó el tercero, y el propio Pittón cerró la goleada a los 33 minutos, llevando el marcador a un contundente 4-0.

LEER MÁS: Figura y líder de Unión: el gran partido de Pittón ante Instituto

En cuestión de minutos, Unión igualó su producción goleadora de toda la etapa reciente, dejando en evidencia que, más allá de los problemas previos, el equipo puede ser letal cuando encuentra la efectividad. Este estallido ofensivo también evidencia la importancia de la estructura táctica y la confianza recuperada en el mediocampo, que permitió la aparición de los protagonistas en el momento justo.

Una inyección de confianza

El rendimiento en Córdoba no solo devuelve goles, sino también confianza. Madelón y su equipo demostraron que, cuando funcionan las piezas clave, Unión puede ser un equipo temible en ofensiva, capaz de resolver partidos en menos de media hora y romper con las dudas que lo habían acompañado durante semanas.

