Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión no tendría a Palacios y Madelón estaría obligado a cambiar

Julián Palacios continúa con una molestia muscular, y es por eso que el DT de Unión Leonardo Madelón tendría que meter mano en la formación titular

Ovación

Por Ovación

20 de marzo 2026 · 09:08hs
Julián Palacios no sería de la partida y Unión tendría un cambio para visitar a Defensa y Justicia.

Prensa Unión

Julián Palacios no sería de la partida y Unión tendría un cambio para visitar a Defensa y Justicia.

A un día del partido ante Defensa y Justicia, son muchas las posibilidades de que el DT de Unión Leonardo Madelón, tenga que meter mano en la formación titular.

Y es que si bien la idea del entrenador era la de ratificar el equipo por quinto partido consecutivo, la molestia muscular que viene arrastrando Julián Palacios, lo obligaría a disponer de una variante.

Madelón tendría que meter un cambio obligado

El volante pidió el cambio en el partido ante Boca y en la semana se realizó estudios para ver si había sufrido una lesión muscular. Pero los resultados arrojaron que no había ruptura fibrilar y que se trataba de una sobrecarga.

Lo cierto es que el futbolista no entrenó a la par de sus compañeros durante la semana, e incluso viajó a Buenos Aires por cuestiones personales. Por lo cual, este viernes se sumó a los entrenamientos.

Frente al contexto mencionado, la realidad indica que el jugador aún manifiesta dolor en el isquiotibial y es probable que no sea de la partida, ya que no quieren arriesgarlo a que pueda sufrir una lesión que lo margine por varios encuentros.

LEER MÁS: Unión: Zavagno despegó su nombre de las versiones por Del Blanco

Incluso se especula con que tal vez ni siquiera viaje para quedarse en Santa Fe y recuperarse definitivamente para estar en condiciones de jugar el partido ante Agropecuario por Copa Argentina que se disputará el lunes 30.

Pensando en el choque ante Defensa y Justicia, en la práctica del jueves, Leonardo Madelón probó primero con Augusto Solari como carrilero por derecha y luego ingresó Misael Aguirre.

Es la única incógnita que mantiene el entrenador de cara al cotejo frente al Halcón de Varela. El resto del equipo, será el mismo que viene de igualar contra Boca.

Unión Palacios Madelón
Noticias relacionadas
fuerte impacto en union: del blanco en el radar, pero scaloni no lo convoco para guatemala

Fuerte impacto en Unión: Del Blanco en el radar, pero Scaloni no lo convocó para Guatemala

union rescata un empate agonico en reserva: tomas fagioli marca sobre el final

Unión rescata un empate agónico en reserva: Tomás Fagioli marca sobre el final

mazzola y union: memoria, epica y pertenencia desde la voz del goleador

Mazzola y Unión: memoria, épica y pertenencia desde la voz del goleador

kily gonzalez, ex-dt de union, en la orbita de san lorenzo

Kily González, ex-DT de Unión, en la órbita de San Lorenzo

Lo último

Anmat prohíbió un repelente de insectos con inscripciones en idioma chino y distintos productos cosméticos

Anmat prohíbió un repelente de insectos con inscripciones en idioma chino y distintos productos cosméticos

Lautaro Vargas, otra vez condicionado en Unión

Lautaro Vargas, otra vez "condicionado" en Unión

Equinoccio de otoño: a qué hora ocurre en Argentina y por qué el día dura casi lo mismo que la noche

Equinoccio de otoño: a qué hora ocurre en Argentina y por qué el día dura casi lo mismo que la noche

Último Momento
Anmat prohíbió un repelente de insectos con inscripciones en idioma chino y distintos productos cosméticos

Anmat prohíbió un repelente de insectos con inscripciones en idioma chino y distintos productos cosméticos

Lautaro Vargas, otra vez condicionado en Unión

Lautaro Vargas, otra vez "condicionado" en Unión

Equinoccio de otoño: a qué hora ocurre en Argentina y por qué el día dura casi lo mismo que la noche

Equinoccio de otoño: a qué hora ocurre en Argentina y por qué el día dura casi lo mismo que la noche

Con el aumento de marzo, llenar el tanque en Santa Fe supera los $100.000 y suma presión al bolsillo

Con el aumento de marzo, llenar el tanque en Santa Fe supera los $100.000 y suma presión al bolsillo

Allanamientos en Rincón, Colastiné y B° Transporte: atraparon a dos delincuentes con nueve armas de fuego y objetos robados

Allanamientos en Rincón, Colastiné y B° Transporte: atraparon a dos delincuentes con nueve armas de fuego y objetos robados

Ovación
Escándalo: aparecieron chats que involucrarían al ex mano derecha de Toviggino y a un árbitro en arreglo de partidos

Escándalo: aparecieron chats que involucrarían al ex mano derecha de Toviggino y a un árbitro en arreglo de partidos

Se pone en marcha el remozado Torneo Regional del Litoral

Se pone en marcha el remozado Torneo Regional del Litoral

Zavagno despegó su nombre de las versiones por Del Blanco

Zavagno despegó su nombre de las versiones por Del Blanco

Llega el turno de la 2° fecha del Torneo Dos Orillas femenino

Llega el turno de la 2° fecha del Torneo Dos Orillas femenino

Todos los detalles: Argentina tiene nueva camiseta para el Mundial

Todos los detalles: Argentina tiene nueva camiseta para el Mundial

Policiales
Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Natalia Perez, presenta Seguir su nuevo trabajo discográfico

Natalia Perez, presenta "Seguir" su nuevo trabajo discográfico

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García