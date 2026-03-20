Unión no tendría a Palacios y Madelón estaría obligado a cambiar

Julián Palacios continúa con una molestia muscular, y es por eso que el DT de Unión Leonardo Madelón tendría que meter mano en la formación titular

Julián Palacios no sería de la partida y Unión tendría un cambio para visitar a Defensa y Justicia.

A un día del partido ante Defensa y Justicia, son muchas las posibilidades de que el DT de Unión Leonardo Madelón, tenga que meter mano en la formación titular.

Y es que si bien la idea del entrenador era la de ratificar el equipo por quinto partido consecutivo, la molestia muscular que viene arrastrando Julián Palacios, lo obligaría a disponer de una variante.

Madelón tendría que meter un cambio obligado

El volante pidió el cambio en el partido ante Boca y en la semana se realizó estudios para ver si había sufrido una lesión muscular. Pero los resultados arrojaron que no había ruptura fibrilar y que se trataba de una sobrecarga.

Lo cierto es que el futbolista no entrenó a la par de sus compañeros durante la semana, e incluso viajó a Buenos Aires por cuestiones personales. Por lo cual, este viernes se sumó a los entrenamientos.

Frente al contexto mencionado, la realidad indica que el jugador aún manifiesta dolor en el isquiotibial y es probable que no sea de la partida, ya que no quieren arriesgarlo a que pueda sufrir una lesión que lo margine por varios encuentros.

LEER MÁS: Unión: Zavagno despegó su nombre de las versiones por Del Blanco

Incluso se especula con que tal vez ni siquiera viaje para quedarse en Santa Fe y recuperarse definitivamente para estar en condiciones de jugar el partido ante Agropecuario por Copa Argentina que se disputará el lunes 30.

Pensando en el choque ante Defensa y Justicia, en la práctica del jueves, Leonardo Madelón probó primero con Augusto Solari como carrilero por derecha y luego ingresó Misael Aguirre.

Es la única incógnita que mantiene el entrenador de cara al cotejo frente al Halcón de Varela. El resto del equipo, será el mismo que viene de igualar contra Boca.